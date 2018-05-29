Убийство российского журналиста Аркадия Бабченко могло быть совершено вдогонку завершившемуся финалу ЛЧ в Киеве. Спецслужбы Украины имели достоверную информацию о готовящемся теракте в столице, которые разрабатывала российская разведка. В силу готовности СБУ и Нацполиции либо в результате форс-мажора осуществить задуманное российским спецслужбам не удалось. По все видимости, Аркадий Бабченко мог стать жертвой случайного выбора из среды российской эмиграции в Украине, так как выбор цели должен был соответствовать нескольким требованиям: быть публичным и четко ассоциироваться с антипутинской оппозицией.

Т.е. на его месте мог оказаться любой другой россиянин, соответствующий вышеперечисленным критериям. Никаких особых причин убивать Бабченко не было. Он был популярным блогером, талантливо писал о путинском режиме и рассказывал правду о войне на Донбассе и аннексии Крыма. Но в самой России он не был так известен, как за её пределами. Вероятнее всего, он был выбран в силу цейтнота времени и необходимости выполнить заказ в сжатые сроки.

При этом успешное покушение на российского перебежчика Сергея Скрипаля в Солсбери показывает, что полной защиты от террористической тактики ФСБ и ГРУ не существует даже на Западе. Что теперь? Излишне говорить, что убийство Бабченко это классический теракт. Его цель - посеять панику в обществе, показать неспособность украинских спецслужб предотвратить подобные теракты, вызвать недоверие к собственной стране. Украинское общество подвергается очередному болезненному испытанию.