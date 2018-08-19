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Архітектор Кернеса на Lexus потрапив в ДТП: є жертви

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У Харківській області сталася смертельна ДТП, в результаті якої загинули три людини. ЗМІ повідомили, що за кермом одного з авто знаходився колишній начальник управління містобудування та архітектури Харківської міськради Сергій Чечельницький.

Як повідомляє прес-служба поліції Харківської області, ДТП сталася 19 серпня близько 15:00 біля села Піщане Вовчанського району.

"Попередньо встановлено, що на автодорозі "Харків - Вовчанськ" сталося зіткнення автомобілів ВАЗ і Lexus. Від отриманих в результаті аварії травм 77-річний водій і 63-річна пасажирка автомобіля ВАЗ загинули на місці. Ще одна 74- річна пасажирка ВАЗ померла в кареті швидкої", - повідомили в поліції.

64-річний водій Lexus отримав забій грудної клітини, стан його здоров'я медики оцінюють як задовільний. Поліцейські з'ясовують всі обставини ДТП.

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За інформацією УНІАН, автомобілем Lexus керував колишній головний архітектор Харкова, фігурант кримінального провадження про розкрадання комунальних земель по кооперативній схемі Сергій Чечельницький.

"Це величезна неприємність. Я не можу зараз говорити, вибачте, будь ласка", - сказав екс-чиновник в бесіді з журналістом видання, після чого поклав трубку.

Сергій Чечельницький

Відзначається, що швидка прибула на місце аварії через 1 хвилину після виклику. Незважаючи на вжиті заходи, врятувати пасажирів ВАЗ не вдалося.

Нагадаємо, у вересні 2016 року Генпрокуратура порушила справу стосовно організації схеми з розкрадання 654 га землі Харкова на суму 4 млрд грн. У Харкові проходили обшуки в приміщеннях, що належать меру Геннадію Кернесу і матері депутата ВР Михайла Добкіна.

Згідно з текстом подання на арешт Добкіна, в 2008 році він вступив у змову зі своїм заступником, яка займалася питаннями землі Тетяною Овіннинковою і двома її підлеглими начальниками управлінь Харківської міськради Сергієм Чечельницьким і Борисом Бароніним для незаконного відчуження земельних ділянок з власності міста.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 19 серпня, в Сумах відбулася ДТП за участю автомобіля патрульної поліції: близько 14:30 на перехресті вулиць Петропавлівської та Перекопської авто патрульної поліції зіткнулося з Аudi, перевернувшись на дах.

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Тема
Війна на дорогах
Місце
УкраїнаХарків
Об'єкти
ДТПаварія
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