Архітектор Кернеса на Lexus потрапив в ДТП: є жертви

У Харківській області сталася смертельна ДТП, в результаті якої загинули три людини. ЗМІ повідомили, що за кермом одного з авто знаходився колишній начальник управління містобудування та архітектури Харківської міськради Сергій Чечельницький.

Як повідомляє прес-служба поліції Харківської області, ДТП сталася 19 серпня близько 15:00 біля села Піщане Вовчанського району.

"Попередньо встановлено, що на автодорозі "Харків - Вовчанськ" сталося зіткнення автомобілів ВАЗ і Lexus. Від отриманих в результаті аварії травм 77-річний водій і 63-річна пасажирка автомобіля ВАЗ загинули на місці. Ще одна 74- річна пасажирка ВАЗ померла в кареті швидкої", - повідомили в поліції.

64-річний водій Lexus отримав забій грудної клітини, стан його здоров'я медики оцінюють як задовільний. Поліцейські з'ясовують всі обставини ДТП.

За інформацією УНІАН, автомобілем Lexus керував колишній головний архітектор Харкова, фігурант кримінального провадження про розкрадання комунальних земель по кооперативній схемі Сергій Чечельницький.

"Це величезна неприємність. Я не можу зараз говорити, вибачте, будь ласка", - сказав екс-чиновник в бесіді з журналістом видання, після чого поклав трубку.

Сергій Чечельницький

Відзначається, що швидка прибула на місце аварії через 1 хвилину після виклику. Незважаючи на вжиті заходи, врятувати пасажирів ВАЗ не вдалося.

Нагадаємо, у вересні 2016 року Генпрокуратура порушила справу стосовно організації схеми з розкрадання 654 га землі Харкова на суму 4 млрд грн. У Харкові проходили обшуки в приміщеннях, що належать меру Геннадію Кернесу і матері депутата ВР Михайла Добкіна.

Згідно з текстом подання на арешт Добкіна, в 2008 році він вступив у змову зі своїм заступником, яка займалася питаннями землі Тетяною Овіннинковою і двома її підлеглими начальниками управлінь Харківської міськради Сергієм Чечельницьким і Борисом Бароніним для незаконного відчуження земельних ділянок з власності міста.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 19 серпня, в Сумах відбулася ДТП за участю автомобіля патрульної поліції: близько 14:30 на перехресті вулиць Петропавлівської та Перекопської авто патрульної поліції зіткнулося з Аudi, перевернувшись на дах.