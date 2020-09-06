Ар'єв опублікував нові докази зриву спецоперації СБУ щодо "вагнерівців"

У мережі знайшли ще один доказ того, що українські спецслужби готували спецоперацію проти бойовиків ПВК Вагнера, затриманих у липні 2020 року в Білорусі.

Зокрема, депутат він "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв оприлюднив у Facebook протокол СБУ з прізвищами "вагнерівців", а також квитки бойовиків на рейс до Стамбула. За його словами, все це вказує на операцію СБУ, яку заперечують в Офісі президента.

"На фото протокол, підписаний слідчим СБУ, з прізвищами "вагнерівців". Далі – квитки на рейс Мінськ – Стамбул, який мав відбутися 25 липня, але його було відкладено після наради в ОП (29 липня бойовиків узяв КДБ Білорусі)", – написав він.

Документ щодо спецоперації із затримання "вагнерівців". Facebook Volodymyr Ariev

Ар’єв порадив звернути увагу на прізвища й наголосив, що в багатьох квитках повернення вказано зі Стамбула в Москву. Нардеп додав, що бойовики не вилітали зі столиці РФ тому, що російські рейси над Україною не літають, а білоруський – із Мінська в Стамбул – йде просто над Києвом.

Копія квитка бойовиків ПВК Вагнера. Facebook Volodymyr Ariev

"Диспетчер має повне право наказати пілоту посадити літак, коли він перебуває в повітряному просторі країни. Отже, це ще один доказ того, що "вагнерівців" виманювали", – пише нардеп.

Копії оприлюднених ним протоколу СБУ й квитків бойовиків на літак до столиці Туреччини, які доводять проведення українськими спецслужбами "вагнерівської" спецоперації, доступні за цим посиланням.

Нагадаємо, що раніше Володимир Ар'єв оприлюднив фотокопії документів, які теж свідчать про спеціальну операцію СБУ щодо затримання найманців із російської ПВК Вагнера. Він зазначив, що оперативні співробітники спецслужб, які брали участь у спецоперації, готові давати свідчення у справі.

Скриншот. Facebook Volodymyr Ariev

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