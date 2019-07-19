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Арешт Вишинського: суд у Києві ухвалив нове рішення

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Подільський районний суд Києва на засіданні 19 липня продовжив на два місяці запобіжний захід у вигляді утримання під вартою головному редактору "РИА Новости Украина" Кирилу Вишинському, якого звинувачують у держзраді.

У такий спосіб колегія суддів задовольнила клопотання держобвинувачення і відмовила у задоволенні клопотання про пом'якшення запобіжного заходу з арешту на особисте зобов'язання, подане стороною захисту, передає "Інтерфакс-Україна".

Арешт Вишинського продовжений до 19 вересня без визначення розміру застави.

Суд також призначив наступне засідання у справі щодо головного редактора "РИА Новости Украина" на 16 вересня.

Кирило Вишинський

Кирило Вишинський

24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Кирило Вишинський
Місце
Україна
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Пигин Макс
Пигин Макс
Вообще-то он гражданин России. О какой госизмене трындят скачущие бараны?
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Пигин Макс:"Вообще-то он гражданин России. " скажите начальству в Ольгино, чтобы Вас не дезинформировали: у него двойное гражданство, Украины и России. "О какой госизмене трындят скачущие бараны?" О чем трындят бараны Вам лучше известно: вы же россиянин, не так ли? :) О какой госизмене трындят скачущие бараны?
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Лишнее доказательство того, что Украинские власти, подобно террористам, захватывают заложников...
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Rabinovich Alexander: Ссылочку не дадите, где ПАСЕ сравнил украинские власти с террористами? Или это Вам в МГИМО поведали? :)
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Шапиро Женька, ПАСЕ.
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Нaциcткое государство, ни суда ни следствия!
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Переможный-Шароваренко Хаврыла:" ни суда ни следствия!" Вы бы хоть название статьи прочитали до того, как "комментировать"..."ни суда" :)
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