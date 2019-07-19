Арешт Вишинського: суд у Києві ухвалив нове рішення

Подільський районний суд Києва на засіданні 19 липня продовжив на два місяці запобіжний захід у вигляді утримання під вартою головному редактору "РИА Новости Украина" Кирилу Вишинському, якого звинувачують у держзраді.

У такий спосіб колегія суддів задовольнила клопотання держобвинувачення і відмовила у задоволенні клопотання про пом'якшення запобіжного заходу з арешту на особисте зобов'язання, подане стороною захисту, передає "Інтерфакс-Україна".

Арешт Вишинського продовжений до 19 вересня без визначення розміру застави.

Суд також призначив наступне засідання у справі щодо головного редактора "РИА Новости Украина" на 16 вересня.

Кирило Вишинський 24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Офіс президента України запропонував обмін Олега Сенцова на Кирила Вишинського.

Раніше прессекретар генпрокурора Лариса Сарган заявила, що Вишинський важливий для президента Росії Володимира Путіна, оскільки його можна обміняти на багатьох українських політв'язнів.

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