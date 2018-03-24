Арешт Савченко: екс-нардеп озвучив докази її вербування Росією

Позафракційний депутат Верховної Ради Надія Савченко могла бути завербована російськими спецслужбами ще під час проходження служби в Іраку.

Таке припущення в ефірі ObozTV висловив колишній народний депутат Тарас Чорновіл.

"У мене відчуття, що вона була завербована ще в Іраку. Розумієте, вона в Іраку скоїла злочин, вона повинна була постати перед судом, мінімум назавжди списана з армії. І тут раптово якась добра рука повертає її в армію. Їй відновлюють кар'єру , її не судять і не карають. Розумієте, у нас тоді була настільки контрольована Росією армійська вся структура, що я допускаю, що це могло статися в той час", - зазначив він.

За його словами, поведінка колишньої льотчиці мала насторожити українські спецслужби ще під час її перебування в Росії.

"Її неадекватні дії, я говорю не про психологію, почалися ще до 2013 року. Згадайте, вона була на стороні " Беркута" під час Майдану Вона там носила навіть цю спеціальну мастильну установку для помпових рушниць", - додав екс-нардеп.

При цьому він підкреслив, що українців чекає ще багато "таких одкровень" в майбутньому.

Як повідомляв "Обозреватель", 22 березня Верховна Рада дала згоду на притягнення до відповідальності, затримання і арешт Савченко.

Її підозрюють в організації держперевороту в Україні. ГПУ стверджує, що у слідства є незаперечні докази того, що нардеп особисто планувала терористичний акт в залі парламенту.

Нардепа затримали співробітники СБУ прямо в будівлі Верховної Ради.

За визнанням її сестри Віри, Надія готова була до затримання і йшла в Раду з сумкою речей для в'язниці.