Арешт, обшуки та підозри: в ГПУ прояснили скандал із прокурором Куликом

Прокурору ГПУ Костянтину Кулику, який втрапив у скандал через повідомлення про підозру колишнім топ-чиновникам України, не загрожують арешт і обшуки.

Генеральна прокуратура України спростувала чутки про те, що на Кулика вже відкрили кримінальне провадження. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган.

"Повідомляю офіційно: ГПУ не реєструвала кримінальне провадження проти прокурора Костянтина Кулика. Наголошу, що Кулик не викликався на допит, у нього вдома не заплановані обшуки і не може бути мови про його арешт", — написала Сарган.

Інформація про можливі допити прокурора з'явилася 28 березня, після повідомлення про завершення розслідування щодо олігарха Сергія Курченка. Разом з ним ГПУ нібито оголосила підозри і екс-главі Адміністрації президента Борису Ложкіну, і колишній главі Національного банку Валерії Гонтаревій, і чинному заступнику голови Адміністрації президента Олексію Філатову.

Костянтин Кулик УНІАН

При цьому про виклик на допит журналістам ТСН заявив сам Кулик. За його словами, з його кабінету нібито зникли матеріали кримінальної розслідування.

"Вночі виносилися всі матеріали з кабінетів, я не розумію, де частина матеріалів. Я не згоден, це було згідно з нормами. Мені просто сказали, що в будинку планується обшук і арешт мій", — заявив Кулик.

Борис Ложкін replyua.net

Як писав OBOZREVATEL, пізніше стало відомо, що повідомлення Генеральної прокуратури про підозру Валерії Гонтаревій, Борису Ложкіну, Костянтину Стеценку, Олексію Філатову було здійснене з порушенням процесуального законодавства.

Кулик не дотримувався вимоги, які необхідні для здійснення підозри особам. Загалом у справі Курченка проходять 98 посадових осіб, яким інкримінують участь у злочинній організації колишнього президента Віктора Януковича.

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