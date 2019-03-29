|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Арешт, обшуки та підозри: в ГПУ прояснили скандал із прокурором Куликом

1.8тЧитати матеріал російською

Прокурору ГПУ Костянтину Кулику, який втрапив у скандал через повідомлення про підозру колишнім топ-чиновникам України, не загрожують арешт і обшуки.

Генеральна прокуратура України спростувала чутки про те, що на Кулика вже відкрили кримінальне провадження. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган.

"Повідомляю офіційно: ГПУ не реєструвала кримінальне провадження проти прокурора Костянтина Кулика. Наголошу, що Кулик не викликався на допит, у нього вдома не заплановані обшуки і не може бути мови про його арешт", — написала Сарган.

Новини
ГПУ і СБУ викрили найбільшу мережу накоторговців в Україні: всі деталі спецоперації

Інформація про можливі допити прокурора з'явилася 28 березня, після повідомлення про завершення розслідування щодо олігарха Сергія Курченка. Разом з ним ГПУ нібито оголосила підозри і екс-главі Адміністрації президента Борису Ложкіну, і колишній главі Національного банку Валерії Гонтаревій, і чинному заступнику голови Адміністрації президента Олексію Філатову.

Костянтин Кулик

Костянтин Кулик

УНІАН

При цьому про виклик на допит журналістам ТСН заявив сам Кулик. За його словами, з його кабінету нібито зникли матеріали кримінальної розслідування.

"Вночі виносилися всі матеріали з кабінетів, я не розумію, де частина матеріалів. Я не згоден, це було згідно з нормами. Мені просто сказали, що в будинку планується обшук і арешт мій", — заявив Кулик.

Борис Ложкін

Борис Ложкін

replyua.net

Як писав OBOZREVATEL, пізніше стало відомо, що повідомлення Генеральної прокуратури про підозру Валерії Гонтаревій, Борису Ложкіну, Костянтину Стеценку, Олексію Філатову було здійснене з порушенням процесуального законодавства.

Кулик не дотримувався вимоги, які необхідні для здійснення підозри особам. Загалом у справі Курченка проходять 98 посадових осіб, яким інкримінують участь у злочинній організації колишнього президента Віктора Януковича.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Особа
Лариса Сарган
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки