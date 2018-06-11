Арешт керівника "Гаврилівських курчат": адвокат пояснив помилку суду

Захист керівника структурного підрозділу ТОВ Комплекс - Агромарс Івана Зозулі вважає необгрунтованим судове рішення про його арешт на два місяці і буде подавати апеляцію.

"Можу сказати, що ми не згодні з таким рішенням, тому будемо його оскаржувати. Мої колеги будуть писати апеляцію. Вважаємо, що в даній ситуації не доведено наявність обґрунтованої підозри і наявності тих ризиків, які відзначала прокуратура", - розповів в коментаріOBOZREVATEL адвокат Івана Зозулі.

"Це не свідчить про те, що якщо ми подамо апеляцію, то рішення обов'язково буде переглянуто в нашу користь. Це говорить про те, що ми подаємо апеляцію, а вже наступна інстанція буде визначати, наскільки обґрунтованим було це рішення. Апеляційна інстанція може скасувати це рішення або змінити частково ", - підкреслив адвокат.

Нагадаємо, 8 червня Генпрокуратура повідомила про затримання власників та керівника структурного підрозділу одного з найбільших агрохолдингів України ТОВ Комплекс - Агромарс Євгена Сігала в зв'язку підозрою в організації нелегальних пташиних могильників. Іван Зозуля також є підозрюваним у цій справі.

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