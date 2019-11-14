Арешт і багатомільйонна застава: силовики розповіли, що загрожує шахрайці з Офісу Зеленського

САП і НАБУ просять Вищий антикорупційний суд заарештувати директорку департаменту із забезпечення доступу до публічної інформації Офісу президента Світлану Кондзелю із заставою 7,68 млн грн.

Про це повідомляє видання "Українські новини" з посиланням на джерело в правоохоронних органах. Чиновницю затримали представники НАБУ 12 листопада.

Світлана Кондзеля 112.ua

За даними джерела, найімовірніше, суд розгляне запобіжний захід для неї у п'ятницю, 15 листопада.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

12 листопада в Офісі президента розповіли про затримання Кондзелі, яка пропонувала "вирішити питання" за $150 тис.

Згодом стало відомо, що НАБУ затримало голову департаменту Офісу президента Кондзелю за шахрайство

Також Спеціальна антикорупційна прокуратура повідомила, що крім директора департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу президента Світлани Кондзелі НАБУ затримало її спільників.

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