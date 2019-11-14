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15 листопада • оновлено в 00:49
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Арешт і багатомільйонна застава: силовики розповіли, що загрожує шахрайці з Офісу Зеленського

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САП і НАБУ просять Вищий антикорупційний суд заарештувати директорку департаменту із забезпечення доступу до публічної інформації Офісу президента Світлану Кондзелю із заставою 7,68 млн грн.

Про це повідомляє видання "Українські новини" з посиланням на джерело в правоохоронних органах. Чиновницю затримали представники НАБУ 12 листопада.

Світлана Кондзеля

Світлана Кондзеля

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За даними джерела, найімовірніше, суд розгляне запобіжний захід для неї у п'ятницю, 15 листопада.

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Автор
Алекс Шухарт Алекс Шухарт
Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Світлана Кондзеля
Місце
Україна
Теги
Національне антикорупційне бюро України Спеціалізована антикорупційна прокуратура Офіс президента корупція
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Наверняка в офисе президента и сейчас целая система по торговле должностями. О том что она мошенница и планировала кинуть взяткодателей - это враньё.
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