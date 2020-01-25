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25 січня • оновлено в 14:31
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/ Розслідування

"Арахамію не чіпати": опубліковані нові записи "плівок Труби"

7.6т
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Колишній глава ДБР Роман Труба нібито наказав главі Першого управління організації досудових розслідувань Олегу Корецькому зупинити внесення в ЄРДР справи, де фігурує голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Про це йдеться в опублікованій в телеграм-каналі "Трубу прорвало" розмові правоохоронців.

У бесіді звучить нібито голос ексглави ДБР, який розповідає про ситуацію в Міністерстві інфраструктури та Укртрансінспекції.

Давид Арахамія

Давид Арахамія

delo.ua

"Так, там прийшли з інформацією до того начальника по системі тих поборів, які там існують. Я йому (слідчому) дав довідки: якась загальна по системі, у кримінальних проваджень щодо дій тих працівників. Вони хочуть, щоб ми ті всі провадження об'єднали. Але об'єднувати це ніхто не буде. Нах*ра нам той дріб'язок", – говорив "Труба".

На плівці нібито Корецький каже, що у справі Укртрансінспекції потрібно внести інформацію в ЄРДР і почати кримінальне провадження. На що "Труба" відповідає, що в матеріалах фігурує Арахамія, тому потрібно відкласти цю справу.

"Добре. Арахамія – я почув. Ми чекаємо, поки ви скажете", – відповідав "Корецький".

Розмова нібито сталася 6 вересня 2019 року.

"Арахамію не чіпати": опубліковані нові записи "плівок Труби"
"Арахамію не чіпати": опубліковані нові записи "плівок Труби"

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналісти отримали незаперечні докази справжності плівок, опублікованих телеграм-каналом "Трубу прорвало", на яких фігурує екс-директор ГБР Роман Труба.

Також міжнародні експерти підтвердили ідентичність голосу Труби на записах з його кабінету.

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Роман Труба Давид Арахамія
Місце
Україна
Тег
Державне Бюро Розслідувань
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Udmurt Anti
Udmurt Anti
Цього не може бути, "какіє ваши доказательства". Чесний ара вже відмазував іванісова та юзіка - невже не знайдеться нікого, щоб відмазати цю хамію. Може знову папа саша пояснить в інтерв"ю.
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Буравлев Евгений
Буравлев Евгений
"Народное радио" спрашивают: чем отличается "украинская политика" от "европейской"? "Народное радио" отвечает: "европейская политика" как в хозяйственной так и политической сферах жизни отличается кардинальной "экологичностью". Речь идет о том, что в "европейской политике" категорически отказываются от применения "пленки", как вредном компоненте. А в "украинской политике" ныне пленка занимает главное место в жизни.
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
были пленки меньниченко,теперь трубы,что за страна каждый за каждым следит,когда будет такое что новости будут только о погоде,
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