"Арахамію не чіпати": опубліковані нові записи "плівок Труби"

Колишній глава ДБР Роман Труба нібито наказав главі Першого управління організації досудових розслідувань Олегу Корецькому зупинити внесення в ЄРДР справи, де фігурує голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Про це йдеться в опублікованій в телеграм-каналі "Трубу прорвало" розмові правоохоронців.

У бесіді звучить нібито голос ексглави ДБР, який розповідає про ситуацію в Міністерстві інфраструктури та Укртрансінспекції.

Давид Арахамія delo.ua

"Так, там прийшли з інформацією до того начальника по системі тих поборів, які там існують. Я йому (слідчому) дав довідки: якась загальна по системі, у кримінальних проваджень щодо дій тих працівників. Вони хочуть, щоб ми ті всі провадження об'єднали. Але об'єднувати це ніхто не буде. Нах*ра нам той дріб'язок", – говорив "Труба".

На плівці нібито Корецький каже, що у справі Укртрансінспекції потрібно внести інформацію в ЄРДР і почати кримінальне провадження. На що "Труба" відповідає, що в матеріалах фігурує Арахамія, тому потрібно відкласти цю справу.

"Добре. Арахамія – я почув. Ми чекаємо, поки ви скажете", – відповідав "Корецький".

Розмова нібито сталася 6 вересня 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналісти отримали незаперечні докази справжності плівок, опублікованих телеграм-каналом "Трубу прорвало", на яких фігурує екс-директор ГБР Роман Труба.

Також міжнародні експерти підтвердили ідентичність голосу Труби на записах з його кабінету.

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