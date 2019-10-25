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25 жовтня • оновлено в 11:09
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Денис Казанський
Денис Казанський
Журналіст, блогер Всі статті автора

Апокалипсис в ОРДЛО: "герои Новороссии" спровоцировали землетрясения в "ДНР"

5.2т Читати матеріал російською

В ОРДЛО начался совсем уже какой-то апокалипсис. Судя по всему, "антифашистам" удалось невероятное, и бесконтрольным затоплением шахт они таки спровоцировали техногенные землетрясения.

Жители одного из поселков Макеевки жалуются на подземные толчки неизвестного происхождения, которые ощущаются в городе уже больше года, но в последнее время приобрели масштабы бедствия.

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От странных толчков страдает только поселок Объединенный, который состоит в основном из старых домов, построенных при Сталине. И эти дома трескаются и рушатся. В одном недавно рухнул потолок в подъезде, и только чудом никто не пострадал.

Никакие жалобы не помогают, потому что кому жаловаться, ты же в "ДНР", хахаха. Так называемая "администрация Макеевки" заявила, что взрывные работы в шахтах к толчкам не имеют никакого отношения, и на этом успокоилась. Так что людям теперь остается разве что жаловаться в соцсетях.

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Действительно, землетрясения скорее всего не связаны с подземными работами, так как обычно на поверхности никаких взрывы в шахтах не ощущаются. Причина толчков пока не известна, но поскольку власти ничего не говорят, народ как обычно выдумывает свои версии разной степени абсурдности.

Макеевчане в соцсетях предполагают, что боевики проводят испытания некоего секретного оружия. Кто-то пишет, что "ДНРовцы" стали добывать сланцевый газ (было бы смешно, но нет). Но в действительности, скорее всего речь идет о техногенных землетрясениях в результате варварского затопления шахтных выработок, которое происходит в последние годы.

Апокалипсис в ОРДЛО: "герои Новороссии" спровоцировали землетрясения в "ДНР"

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Еще до войны о вероятности таких землетрясений на Донбассе периодически писали. Тогда я не верил, что это в самом деле может быть. Но теперь, похоже, "героям Новороссии" все же покорились и эти вершины.

Очевидно, что ситуация на Объединенном требует срочного вмешательства властей и соответствующих экспертов-сейсмологов, которых в ОРДЛО, скорее всего, нет. Необходимо понять что происходит, и что с этим делать. Ведь дома продолжают трескаться от толчков, и в любой момент может произойти обрушение с человеческими жертвами. Да только жаловаться людям тупо некуда. В СМИ "ЛДНР" цензура, за целый год никто о проблеме так и не написал. "Власти ДНР" по понятным причинам морозятся, потому что если выяснится, что землетрясения вызваны затоплением выработок, то придется нести за это ответственность, откачивать воду или отселять людей, а это миллиарды, которых нет.

А вот нашим властям следует срочно обратить на эту ситуацию внимание, и потребовать вмешательства международных наблюдателей. Потому что в опасности оказались тысячи наших граждан, которых группировка "ДНР" подвергает риску.

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Автор
Денис Казанський Денис Казанський
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
Джерело
Джерело: Facebook Дениса Казанского
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Meyer Kurt
Meyer Kurt
Пускай дохнут, они этого хотели.
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Из-за затопления выработок вообще пол-Донбасса может ухнуть в тартарары.
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Korn Val
Korn Val
Chernoknizhniy Igor, низаливай, специалист по брехне. За более чем 200 лет работы шахт ничего не ухнуло, и не ухнет. А то что твои расеяне пол-Донбасса разрушили.... Пиши об этом. Или слабо?
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Korn Val
Korn Val
Это обычное сдвижение горных пород, происходящее в результате выемки угля в шахтах. Над горными работами постепенно образуются пустоты, в которые периодически обрушаются вышележащие породы. Получается удар, доходящий до поверхности, мини землетрясение на ограниченной площади. И ничего более.Так было и так будет в течении нескольких лет после завершения горных работ в шахтах.
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