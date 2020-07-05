"Анзору з Відня" перед вбивством погрожувала людина з України, – Мосійчук

Уродженець Чечні Маміхан Умаров, відомий як "Анзор з Відня", отримував погрози перед його вбивством 4 липня.

Як повідомив у Telegram колишній народний депутат Ігор Мосійчук, "Анзор" дуже просив допомогти вийти на американську адміністрацію та пресу, щоб розповісти про замовні вбивства, які відбуваються в ряді європейських країн, в тому числі в Україні, на замовлення нинішньої чеченської влади.

"Останній раз "Анзор" зателефонував мені декілька днів тому, дуже схвильований, і розповів, як одна особа, повязана з одним з найвідоміших чеченських кілерів та їхньою сіткою колаборантів в Європі, телефонувала його дружині і прямо пропонувала публічно відмовитися від "Анзора", щоб вони не вбили її та його дітей", – стверджує Мосійчук.

За його словами, "Анзор" перекинув йому запис своєї розмови з тією людиною і попросив спробувати притягти її до кримінальної відповідальності через правоохоронців.

"Людина, яка погрожувала "Анзору" і його родині, наразі знаходиться в Україні. За декілька годин я оприлюдню той запис і сподіваюся, що українські правоохоронці будуть діяти оперативно", – пообіцяв екснардеп.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 липня у передмісті Відня застрелено Маміхана Умарова, який критикував главу Чечні Рамзана Кадирова і розкрив подробиці вбивства в Україні доброволиці Аміни Окуєвої.