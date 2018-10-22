''Антиугорський'' скандал на Закарпатті: стало відомо про продовження

Поліція почала кримінальне провадження за фактом появи на Закарпатті білбордів нібито "проти сепаратистів" із Товариства угорської культури регіону.

Як повідомила прес-служба прокуратури області у Facebook, справу порушено за фактом умисного розпалювання національної ворожнечі.

"Встановлено, що у ніч із 19 на 20 жовтня 2018 року невідомі розмістили плакати провокаційного змісту на території декількох сіл Закарпатської області. Встановлюються особи, причетні до скоєння даного злочину. Подальше досудове розслідування триває", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що рекламні щити з написом "Зупинимо сепаратистів" з'явилися одразу в декількох районах Закарпаття. На білбордах зображені три лідери Товариства угорської культури Закарпаття.

Інцидент засудив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.