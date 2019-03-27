Антикорупціонером у Міноборони призначили міліціонера-кримінальника

Начальником Центральної територіальної групи з питань запобігання та виявлення корупції в Міністерстві оборони України призначили Сергія Кончука. Раніше він був співробітником районних відділів міліції Львова і був засуджений за службове підроблення та службову недбалість.

Свій вирок він отримав у 2011 році, говориться в розслідуванні "Наші гроші. Львів". Все почалося з того, що у 2009 році в Кам'янка-Бузький райвідділ міліції, першим заступником голови якого був Кончук, звернувся потерпілий із заявою про викрадення у нього 90 тис. гривень.

Однак заявник Климчик не дав вказівку зареєструвати заяву про злочин, це було зроблено під тиском прокуратури через місяць, коли були втрачені докази у справі.

Також виявилося, що Кончук склав протокол огляду місця події, в якому зазначив неправдиві відомості про час огляду будинку, де була здійснена крадіжка, і підробив підписи понятих.

Корупція УНІАН

У суді він не визнав себе винним, однак, на думку судді Червоноградського міського суду Степана Мелешка, вина його була доведена показами інших осіб. Саме тому суд визнав його винним за частиною 1 статті 366 (службове підроблення) та частиною 1 статті 367 Кримінального кодексу (службова недбалість) і призначив йому 5 тис. грн штрафу. Однак просто в залі суду щодо Кончука застосували закон "Про амністію в Україні".

Після порушення кримінальної справи начальник обласної міліції наклав на нього дисциплінарне стягнення — звільнення з органів внутрішніх справ. Але воно було оскаржене в суді, і з органів Кончук пішов у відставку вже в наступному році нібито за віком.

З кінця 2010 року скандальний міліціонер ніде не працював, поки в лютому 2018 року терміново не був призначений "антикорупціонером" в Західну територіальну групу Міноборони. Передувало цьому окреме доручення першого заступника міністра оборони Івана Руснака.

А вже в серпні Кончук був призначений керівником Центральної територіальної групи з питань запобігання та виявлення корупції в Міноборони, і підвищений у званні до підполковника юстиції.

Офіційна інформація про кадровий конкурс і призначення Кончука відсутня. Це питання порушив керівник Західної територіальної групи з питань запобігання та виявлення корупції в Міноборони Любомир Мойсей, чиїм підлеглим півроку був екс-міліціонер. Після його питань і розслідування щодо попереднього кримінального досвіду Кончука, Мойсея фактично звільнили через схему переформатування очолюваної структури.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві 12 грудня слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань викрили директора держпідприємства Міноборони на хабарі в розмірі $2 тисячі.

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