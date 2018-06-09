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"Антибандерівський" закон: у Польщі виступили із заявою

1.5тЧитати новину російською

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч виступив за корекцію скандального "антибандерівського" закону про Інститут національної пам'яті, який передбачає покарання за заперечення "злочинів українських націоналістів".

"Я думаю, що так, з цією думкою треба погодитися. Віце-прем'єр Ярослав Говін зустрічається з політиками в США та Ізраїлі та розуміє, що це рішення необхідно, щоб ми тут позначили наше становище, тому що, як і раніше, існує певна недовіра і занепокоєння з приводу цієї ситуації", - сказав він в ефірі RMF FM, передає "Європейська правда".

Чапутовіч зазначив, що закон є проблемою для відносин Польщі з США та Ізраїлем. Він також додав, що скандальна ініціатива не сприяє зростанню антисемітських настроїв в країні, тому що "їх немає".

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Глава МЗС також заявив, що корекція може відбутися і без участі Конституційного суду.

"Прем'єр-міністр припускає, що він може діяти в іншому режимі. Оскільки Сейм є суверенним, він може прийняти поправки в цей закон", - підкреслив Чапутовіч.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 лютого Сенат Польщі ухвалив без поправок закон про інститут національної пам'яті Польщі, який передбачає покарання за заперечення "злочинів українських націоналістів".

В українському МЗС зазначили, що своїм законом країна намагається зобразити українців виключно як "злочинних націоналістів" і "колабораціоністів Третього рейху".

Скандальна ініціатива в результаті привела до конфлікту у відносинах з Ізраїлем, а також невдоволення висловлювали США.Закон вступив в силу в Польщі 1 березня.

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Тема
Україна Польща
Місце
Польща
Об'єкт
Законодавство
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