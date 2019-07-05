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Аnti-colorados
Аnti-colorados
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Наши спецы вошли в клуб мировой элиты, наравне с американцами и израильтянами

30.5тЧитати матеріал російською

Мы очень осторожно относимся к тому, что выдает в эфир ВВС, потому ждали подтверждения информации из других источников, и когда ее получили, решили, что о ней следует дать максимальную информацию.

Итак, по всей вероятности, силами армейского спецназа, из оккупированного города Снежное, Донецкой области, был эвакуирован задержанный так называемый "полковник ЛНР" Владимир Цемах. Задержан он был в своей квартире в Снежном, 28 июня, а 29 июня он уже был в Шевченковском суде г. Киева, где ему была избрана мера пресечения – содержание под стражей на два месяца. Ему вменяется организация террористической группы.

Бывший "афганец" Цемах, в 2014 году возглавлял силы ПВО в районе Снежного и считается, что он обязан располагать информацией, относительно сбитого малазийского авиалайнера.

Владимир Цемах

Владимир Цемах

В общем, следствие будет заниматься вопросами того, к чему он был причастен лично и что он достоверно знает, в частности и по Боингу, но нас интересует вопрос о том, как сработали наши спецы. По сути, они отработали на пятерочку в самом глубоком тылу оккупантов. Собственно говоря, если от Снежного двигаться строго на Юг, то минуя Саур Могилу, через пару десятков километров уже можно выйти на границу с РФ. То есть, они оперировали на расстоянии как от киевского Харьковского массива до Академгородка, столько примерно было до границы РФ.

Причем, спецы сработали в режиме "захвата языка", а не ликвидации противника, а это – намного более сложная операция очень высокого мирового уровня. Ведь надо было провезти задержанного через территорию, оккупированную противником и насыщенную силами и средствами его контрразведки, а потом – пересечь КПП на линии разделения.

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По разным источникам, Цемаха переправили на нашу сторону либо непосредственно через линию фронта, либо замаскировали его под парализованного и таким образом – перевезли через КПП, возможно – в Марьинке или Майорске.

В любом случае, наши сработали на отлично, а если тащили его вне КПП, то там должно было работать взаимодействие с военной группировкой наших войск, контролирующих тот участок фронта. Жаль, что Порох проиграл выборы. Похоже на то, что наши спецы уже настолько подготовлены, что способны выполнять операции высшей категории сложности. А раз так, то они могут устроить "ночной экспресс" и вытаскивать оттуда не только Цемахов, но и более ярких персонажей, с кудрявыми погонами ВС РФ, например.

Тем не менее, несколько дней назад наши спецы безусловно вошли в клуб мировой элиты, наравне с американцами и израильтянами. Думаю, тем, кто хотел бы убить нашу армию изнутри, стоит очень хорошенько подумать о том, чем это может обернуться. Армия у нас уже не та, что была в 14 году, по крайней мере, ее самая зубастая часть.

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Аnti-coloradosАnti-colorados
Теми
На Донбасі збитий Boeing-777Російсько-український конфліктВійна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
РосіяБоїнг МН17Новини РосіїНовини ЛНРНовини ДНРДНР
Джерело
Джерело:defence-line.org
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Олесь Андрій
Олесь Андрій
...тому то вороги зіграли на випередження і прибрали Пороха,збираються,за рахунок переобрання ВРУ не дати Українським Спецам розвиватись далі.Але процес переформатування України вже не зупинити,то пану Коломойському,Фуксу...Богдану і ЗЕ варто задуматись. І особливо варто подумати говорящим головам Офісу Преза =можуть стати "стрілочниками".
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Кравченко Александр
Кравченко Александр
Я ещё года 4 назад писал. Для того, что бы Украина чувствовала себя защищённой, а точнее граждане Украины, необходимо взять за образец Израиль. Выстраивать армию как их ЦАХАЛ!!! А наше СБУ как их МОССАД!!! Плюс 4 органа: контрразведка и антитеррор, военная разведка, секретная полиция, аналитика. Да есть и некоторые минусы! Абсолютно все граждане военно обязаны! Но зато есть и плюс, каждый имеет право на хранение и ношение оружия! По поводу МОССАДА, враги Израиля ссатся при одном только его упоминании! Вот так должно быть и у нас в Украине! Проснётся утром какой нибудь ихтамнет, а его мозги по стенке размазаны!!! И похоронят его вдоль дороги, как собаку, что бы не помнили!!!
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Tkach Alik
Tkach Alik
Афанасьев Алексей, а Хиви, моторыло и Захарас еще спят?
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Кравченко Александр, полковник Шаповал уже проснулся
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Московец Леонид
Московец Леонид
А главное, у наших воинов не запах совковой кирзы,а дух воина -патриота с высокой подготовкой по стандартам НАТО США ,Израиля и Канады.. От экипировки,тактической подготовки и совершеннишего вооружения..
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Shlagov Poster
Shlagov Poster
Московец Леонид, Что нужно сделать, чтобы уничтожить страну, а её народ сделать чужим на своей земле? Всего лишь заставить её жителей забыть свою историю и запретить их родной язык. Вы уверены, что это происходит не с вами?
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