Шостий рік війни. Вже не Антитерористична операція, а Операція Об'єднаних сил. Тривають обстріли. Продовжують гинути цивільні і наші воїни. Продовжуємо ховати. ВІЙНА.

6 серпня в результаті обстрілу позиції Об'єднаних сил на Донбасі загинули четверо морпіхів. Незважаючи на оголошене перемир'я.

Критично важлива невідворотність покарання. За тих, хто втратив свій будинок і намагається жити з вирваними корінням. За зламані долі і життя. За КОЖНОГО пораненого і загиблого.

Не просити Путіна вплинути на "ту сторону". Не говорити, що "хотіли відповісти, але там вже покинули місце запуску". А дати кожному українцеві впевненість у невідворотності покарання.

І мова не тільки про сьогоднішній день, не тільки про адекватну відповідь армії. Потрібно системно і жорстко працювати, але "дістати" кожну мразь - нехай навіть на це підуть десятиліття. Приклади є.

Нижче приведу мій текст майже п'ятирічної давності. Чи не відмовлюся від жодного слова, тільки додам, що в 2016 році у нас були створені Сили спеціальних операцій ЗС України (ССО).

"25 січня 2015 року Антитерористична операція на Донбасі триває вже десятий місяць. Офіційно - АТО, по суті - війна. Однак найдовшої і найбільш успішною операцією в історії світових спецслужб була ізраїльська - терміном в 20 років (!) - під" невідворотним "назвою "Гнів божий".

... Мюнхенська олімпіада, 5 вересня 1972 року. Терористи взяли заручників - членів ізраїльської спортивної делегації. 11 спортсменів були вбиті.

Теракт в Мюнхені

Уряд Ізраїлю звернувся до світової спільноти з вимогою ухвалити відповідні резолюції і почати світову війну з терором, однак (як це знайомо і Україні), більшість країн обмежилася лише висловленням співчуття. Мало того, трьох терористів випустили з-під арешту.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Голда Меїр доручила голові "Моссада" скласти список цілей. Це були не тільки безпосередні виконавці теракту, а й інші члени терористичної мережі в Європі.

Більшість були ліквідовані. Підкреслю – протягом 20 років.

Терористів потрібно знищувати. До останнього "заблукав відпускника" з Росії. Війна це або АТО - не має значення. Головне - результат. Покарання повинно бути невідворотним ".

P.S. Згадалося відео ГУР МОУ, присвячене розвіднику Максиму Шаповалу, який загинув в Києві в результаті підриву автомобіля.

"Подивися в мої очі, враже".

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