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Ганна Молчанова
Ганна Молчанова
Заступник шеф-редактора "Обозревателя" Всі статті автора

За кожного загиблого. Нам потрібен свій Моссад

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Шостий рік війни. Вже не Антитерористична операція, а Операція Об'єднаних сил. Тривають обстріли. Продовжують гинути цивільні і наші воїни. Продовжуємо ховати. ВІЙНА.

6 серпня в результаті обстрілу позиції Об'єднаних сил на Донбасі загинули четверо морпіхів. Незважаючи на оголошене перемир'я.

За кожного загиблого. Нам потрібен свій Моссад

Критично важлива невідворотність покарання. За тих, хто втратив свій будинок і намагається жити з вирваними корінням. За зламані долі і життя. За КОЖНОГО пораненого і загиблого.

Не просити Путіна вплинути на "ту сторону". Не говорити, що "хотіли відповісти, але там вже покинули місце запуску". А дати кожному українцеві впевненість у невідворотності покарання.

І мова не тільки про сьогоднішній день, не тільки про адекватну відповідь армії. Потрібно системно і жорстко працювати, але "дістати" кожну мразь - нехай навіть на це підуть десятиліття. Приклади є.

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Російська "доблесть" – це просто ганьба

Нижче приведу мій текст майже п'ятирічної давності. Чи не відмовлюся від жодного слова, тільки додам, що в 2016 році у нас були створені Сили спеціальних операцій ЗС України (ССО).

"25 січня 2015 року Антитерористична операція на Донбасі триває вже десятий місяць. Офіційно - АТО, по суті - війна. Однак найдовшої і найбільш успішною операцією в історії світових спецслужб була ізраїльська - терміном в 20 років (!) - під" невідворотним "назвою "Гнів божий".

... Мюнхенська олімпіада, 5 вересня 1972 року. Терористи взяли заручників - членів ізраїльської спортивної делегації. 11 спортсменів були вбиті.

Теракт в Мюнхені

Теракт в Мюнхені

Уряд Ізраїлю звернувся до світової спільноти з вимогою ухвалити відповідні резолюції і почати світову війну з терором, однак (як це знайомо і Україні), більшість країн обмежилася лише висловленням співчуття. Мало того, трьох терористів випустили з-під арешту.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Голда Меїр доручила голові "Моссада" скласти список цілей. Це були не тільки безпосередні виконавці теракту, а й інші члени терористичної мережі в Європі.

Більшість були ліквідовані. Підкреслюпротягом 20 років.

Терористів потрібно знищувати. До останнього "заблукав відпускника" з Росії. Війна це або АТО - не має значення. Головне - результат. Покарання повинно бути невідворотним ".

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P.S. Згадалося відео ГУР МОУ, присвячене розвіднику Максиму Шаповалу, який загинув в Києві в результаті підриву автомобіля.

"Подивися в мої очі, враже".

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Автор
Ганна Молчанова Ганна Молчанова
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України ВМС України війна Головне управління розвідки Міністерство оборони України Служба безпеки України Сили спеціальних операцій ЗС України
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