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25 листопада • оновлено в 01:07
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"Глава армії, якої немає!" У Росії сказилися через заяву Хомчака про Крим

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У Росії різко відреагували на заяву начальника Генштабу та головнокомандувача Збройними силами України генерал-лейтенанта Руслана Хомчака про те, що Крим окупанти розглядають як військову базу та "можливість панувати в Середземному морі".

Так, у коментарі КП військовий експерт Михайло Тимошенко сказав, що заява Хомчака "із серії "Дядя, дядя, дайте денег!" А дядько з-за океану відповідає "привяжите к ж...е веник!"

"Як можна серйозно оцінювати заяви генерала, який очолює генштаб армії, якої немає", – вважає росіянин.

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Руслан Хомчак

Руслан Хомчак

Гордон

Він стверджує, що виступ Хомчака призначений для конкретного споживача, натякнувши на американців і "тих, хто сьогодні читає на мові... тобто не на всіх громадян України, а на частину населення західних її регіонів".

"З яких, зокрема, формують добробати. Призначений президентом Зеленським генерал робить заяви для націоналістичної частини електорату", – вважає Тимошенко.

Михайло Тимошенко

Михайло Тимошенко

КП

Як повідомляв OBOZREVATEL, команда президента України Володимира Зеленського, який нещодавно заявив про відсутність формули деокупації Криму, активно напрацьовує стратегію повернення українського півострова, анексованого Росією.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт
Особа
Руслан Хомчак
Місце
Росія
Теги
Новини Криму Генеральний штаб ЗСУ
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Привяжите к жoпе веник :-DDDD
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