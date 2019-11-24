"Глава армії, якої немає!" У Росії сказилися через заяву Хомчака про Крим

У Росії різко відреагували на заяву начальника Генштабу та головнокомандувача Збройними силами України генерал-лейтенанта Руслана Хомчака про те, що Крим окупанти розглядають як військову базу та "можливість панувати в Середземному морі".

Так, у коментарі КП військовий експерт Михайло Тимошенко сказав, що заява Хомчака "із серії "Дядя, дядя, дайте денег!" А дядько з-за океану відповідає "привяжите к ж...е веник!"

"Як можна серйозно оцінювати заяви генерала, який очолює генштаб армії, якої немає", – вважає росіянин.

Руслан Хомчак Гордон

Він стверджує, що виступ Хомчака призначений для конкретного споживача, натякнувши на американців і "тих, хто сьогодні читає на мові... тобто не на всіх громадян України, а на частину населення західних її регіонів".

"З яких, зокрема, формують добробати. Призначений президентом Зеленським генерал робить заяви для націоналістичної частини електорату", – вважає Тимошенко.

Михайло Тимошенко КП

Як повідомляв OBOZREVATEL, команда президента України Володимира Зеленського, який нещодавно заявив про відсутність формули деокупації Криму, активно напрацьовує стратегію повернення українського півострова, анексованого Росією.

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