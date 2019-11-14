Зі всієї Росії: розсекречені військові підрозділи Путіна, які захопили Крим

Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm оприлюднили список військових підрозділів Російської Федерації, які брали участь у незаконному захопленні українського Криму.

Перелік із підтверджуючими доказами з'явився на сайті організації. При цьому, 22 військові частини також воювали за терористів на Донбасі.

"Це підкреслює, що гібридна російська військова агресія на сході України є продовженням війни, яку РФ розгорнула з початком кримської авантюри", – звернули увагу волонтери.

Розсекречені військові підрозділи РФ, які захопили Крим Цензор.НЕТ

Так, в анексії Криму брали участь:

7057-я авіабаза морської авіації Чорноморського флоту ВС РФ (м. Кача, Крим);

68-я бригада кораблів охорони водного району (м. Севастополь);

11-я бригада протичовнових кораблів (м. Севастополь);

519-й окремий дивізіон розвідувальних кораблів (м. Севастополь);

41-я бригада ракетних катерів ЧФ РФ (м. Севастополь);

197-я бригада десантних кораблів (м. Севастополь);

184-я бригада кораблів охорони водного району Новоросійської військово-морської бази (Новоросійськ);

758-й центр матеріально-технічного забезпечення (м. Севастополь);

15-я окрема берегова ракетно-артилерійська бригада (м. Севастополь);

34-я бригада управління 58-ї армії Південного військового округу (м. Владикавказ, Північна Осетія).

Розсекречені військові підрозділи РФ, які захопили Крим УНІАН

Також воювали після захоплення півострова на Донбасі:

15-я окрема гвардійська мотострілецька бригада (сел. Рощинске, Самарська обл.)

7-я окрема гвардійська танкова бригада (м. Чебаркуль, Челябінська область);

2-я окрема бригада спеціального призначення ГРУ ГШ ЗС РФ (мк.р-он Промежиці, м. Псков);

18-я окрема гвардійська мотострілецька бригада (Ханкала і станиця Калиновська, Чеченська Республіка, з 7 грудня 2016 бригада була переформована в 71-й механізований полк відновленої 42-ї мотострілецької дивізії);

66-я бригада управління (м. Ставрополь);

10-я окрема бригада спеціального призначення (н.п. Молькіно., м. Гарячий Ключ, Краснодарський край);

19-я окрема мотострілецька бригада (м. Владикавказ, Північна Осетія);

7-а гвардійська десантно-штурмова (гірська) дивізія (Новоросійськ);

16-я окрема бригада спеціального призначення (м. Тамбов);

21-я окрема гвардійська мотострілецька бригада (сел. Тоцького, Оренбурзька обл.);

76-а гвардійська десантно-штурмова дивізія (м. Псков);

99-я окрема бригада матеріально-технічного забезпечення (м. Майкоп, Адигея);

32-я окрема мотострілецька бригада (с. Шилово, Новосибірська обл.);

31-я окрема гвардійська десантно-штурмова бригада (м. Ульяновськ);

136-я окрема гвардійська мотострілецька бригада (м. Буйнакск, Дагестан);

34-я окрема мотострілецька бригада (ст. Сторожова-2, Карачаєво-Черкеська Республіка);

74-я окрема гвардійська мотострілецька бригада (м. Юрга, Кемеровська обл.);

810-я окрема бригада морської піхоти (м. Севастополь);

7-я військова база (Абхазія, окупована частина Грузії);

291-а артилерійська бригада (ст. Троїцька, Республіка Інгушетія);

346-я окрема бригада спеціального призначення (м. Прохолодне, Республіка Кабардино-Балкарія);

22-я окрема гвардійська бригада спеціального призначення (с. Степове).

Також у військової прокуратури України є відомості про участь в анексії Криму та війні на Донбасі таких підрозділів:

45-й окремий гвардійський полк спеціального призначення ПДВ (Кубинка);

98-а гвардійська повітряно-десантна дивізія ПДВ (Іваново);

331-й гвардійський парашутно-десантний полк (Кострома);

25-й окремий полк спеціального призначення ГРУ (Ставрополь);

3-тя окрема гвардійська бригада спеціального призначення ГРУ (Тольятті);

727-й окремий батальйон морської піхоти Каспійської флотилії (Астрахань).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були опубліковані дані 22 військових, які напали на Грузію і допомогли анексувати Крим.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!