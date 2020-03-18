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18 березня • оновлено в 12:48
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Анексія Криму 6 років тому: з'явилися історії військових, загиблих за Україну

1.1т
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Шість років тому, 18 березня 2014-го, під час анексії українського півострова російські військові вбили прапорщика військової частини ЗСУ в Криму Сергія Кокуріна.

Про кримчан, які віддали свої життя за державний суверенітет і територіальну цілісність нашої країни, в річницю смерті одного з Героїв розповідають "Крим.Реалії" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Відомо, що прапорщик Сергій Кокурін, начальник складу 13-го фотограмметричного центру Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України в Сімферополі, вважається першим українським військовим, який загинув під час анексії українського півострова.

Сергій Кокурін і Станіслав Карачевський

Сергій Кокурін і Станіслав Карачевський

Рівно шість років тому, під час штурму російськими військовими фотограмметричного центру, Кокурін, який перебував на спостережній вежі автопарку частини, загинув від пострілу снайпера з прямим попаданням в серце.

Згодом російські окупанти запустили фейк про те, що "вогонь на поразку в Сімферополі відкрили бойовики-націоналісти з організації "Правий сектор".

Сергій Кокурін загинув від пострілу снайпера з прямим попаданням в серце

Сергій Кокурін загинув від пострілу снайпера з прямим попаданням в серце

ru.krymr.com

А вже через декілька тижнів, 6 квітня 2014 року, в Новофедорівці Сакського району загинув начальник оперативного відділення штабу 10-ї морської авіаційної бригади майор Станіслав Карачевський, родом із Бердянська Запорізької області.

Приблизно о 23:45 його застрелив молодший сержант Чорноморського флоту Росії Зайцев – двома пострілами впритул із автомата АК-74 на території офіцерського гуртожитку.

"Після навантаження речей вони з колегою проходили повз КПП. І російським військовослужбовцям, напевно, привиділося, що щось із ними не так", – згадує товариш по службі Карачевского.

Станіслав Карачевський із сином

Станіслав Карачевський із сином

ru.krymr.com

Водночас вбивця фактично не поніс покарання. Майор Карачевський майже два тижні не дожив до свого 33-го дня народження, залишивши після себе дружину і двох дітей. Його поховали в рідному місті, і посмертно нагородили Почесним орденом Бердянська.

Крім них, ще чимало кримчан загинули, захищаючи Україну в зоні антитерористичної операції і ООС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 березня виповнюється рівно 6 років з дня анексії Росією Криму. Так, саме цього дня президент Росії Володимир Путін підписав відповідний договір із представниками влади Криму і Севастополя. Як живе півострів через шість років після анексії – читайте в нашому матеріалі.

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Автор
Марина Ліснічук
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Если сказать честно, как есть, мне очень жаль украинских офицеров, служивших тогда в Крыму. Просто врагу не пожелаешь оказаться в такой ситуации. Тут или по сердцу поступай, или по совести, или иди и застрелись. Не они скакали на майдане, но именно им пришлось за это ответить и сделать мучительный выбор
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Кристина Стефанова, по совести ЛЮБОЙ человек, для которого родной, материнский язык - РУССКИЙ - и должен быть русским, а не кривляться на селюцкой "дермове" и скакать как обезьяна. :-))) Как выглядит блоковская "Незнакомка" на селюцкой "дермове": "І віють давніми й оздобними Повір'ями тугі шовки, І брилик з перами жалобними, І персні гарної руки... ...Й пір'їна страусна гойдається, В моєму мозку — каламуть" :-)))))))))
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hunt andres
hunt andres
Двое погибших в героической обороне Крыма? Смешно. Снайпер точно, не фейковый, а правосекторальный. Да и со вторым убиенным все туманно. Как всегда, у хо хловоенов - с героями сплошные непонятки.
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6
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Украина пыталась спровоцировать конфликт, применив своего снайпера против ВСУ и ВС РФ одновременно. Тот успел убить прапо рщика ВСУ и сержвнта морской пехоты РФ, в связи с этим был уничтожен. 3 потери. Напомните, если ещё были.
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6
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Кабиров Айрат, там ещё какой-то высмерть пьяный алкаш напал на русского солдата, но был убит каким-то тупым предметом (табуреткой, кажется). :-)
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