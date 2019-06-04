"Анексія Буковини": ГПУ знайшла слід Росії в "румунській" провокації

Опубліковане в мережі відео про анексію Буковини Румунією розглядається як інформаційна операція російських спецслужб.

Як сказано в повідомленні прес-служби ГПУ від вівторка, 4 червня, це одна з версій, яка розглядається слідством.

За фактом публікації відео відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 14 та частиною 2 статті 110 КК України ("Приготування до вчинення посягання на територіальну цілісність і недоторканність України").

Новини СБУ відреагувала на скандальне відео про окупацію України Румунією

Нарада через скандальне відео gp.gov.ua

"Оперативні підрозділи СБ України отримали процесуальні доручення прокурора про проведення конкретних слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення обставин вчинення злочину та всіх причетних осіб, а іншим органам надано запити про надання інформації, необхідної для здійснення досудового розслідування з метою виконання завдань кримінального провадження" , - сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше автор скандального відео під назвою "Румунсько-українська війна 2022" записав нове послання для головного військового прокурора України Анатолія Матіоса, присвятивши йому романтичну пісню.

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