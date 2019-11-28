Кримінальники з повіями: герої "русского міра" потрапили в гучні скандали. Фотофакти

У РФ відбулися два гучні скандали довкола героїв "русского міра": терористичного загону Enot Corp, який довгий час воював у Луганській області на Донбасі, та генерала СКР Андрія Маркова.

Діяльність приватної військової компанії Слідчий комітет Росії назвав злочинною, передає на сторінці у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (позивний "Штірліц").

Так, за даними "Ъ", лідер організації "Единые народные общинные товарищества" (Enot Corp) Роман Теленкевич і кілька її рядових учасників, які "відзначилися" на сході України, в Сирії і Криму, звинувачуються в бандитизмі, вимаганнях, розбої та крадіжках.

Enot Corp Соцмережі

"Єноти", як вважає слідство, діяли за наказами своїх очевидних кураторів із ФСБ.

"Фактичною метою цієї організації було маскування планованої злочинної діяльності з надання послуг, пов'язаних із розшуком осіб, стеженням, адресною установкою, залякуванням, розкраданням майна, нападів та інших неправомірних дій", – відзначається в матеріалах справи.

Enot Corp facebook.com/shtirlitz53

Що стосується Андрія Маркова, то перший заступник голови Управління криміналістики СКР, нагороджений медалями "За вірність службовому обов'язку", "За заслуги", "За бездоганну службу" I, II, III ступеня, став героєм відео компрометуючого характеру.

На ролику, що потрапив у мережу, чоловік, схожий на генерала, облизує туфлі дівчини в білизні під час якогось застілля.

Дія відбувається в закритому приміщенні, схожому на сауну, під шансон, що звучить фоном, та зі світломузикою. Чоловік облизує взуття, після чого саджає дівчину до себе на коліна. На кадрах присутні й інші майже оголені дами, а також стіл з алкоголем та закускою.

Скандальний ролик з Андрієм Марковим Скрін відео

Скандальний ролик з Андрієм Марковим Скрін відео

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно росіянин Ігор Мангушев, колишній лідер загону Enot Corp, публічно образив українців.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.