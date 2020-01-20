Спровокувала отрута: легендарний комбат ошелешив зізнанням про раптову онкологію

Заступник командира УДА, командир 8-го окремого батальйону "Аратта" Андрій "Червень" Гергерт, який раптово потрапив до лікарні, не виключає, що його могли отруїти.

Таку заяву він зробив у коментарі InfoResist. Військовий уже переніс операцію і продовжить лікування в європейській клініці.

"Раптово виявив онкологію, її спровокувала і розвиває отрута, є така інформація. Зараз паралельно перевіряюся на отруєння", – сказав Гергерт.

Нагадаємо, підопічні військового з "Аррати" 20 січня повідомили, що їхній командир із раком шлунка опинився на операційному столі.

Комбат Андрій Гергерт заявив про можливе отруєння InfoResist

Комбат Андрій Гергерт заявив про можливе отруєння Facebook "Аррати"

Як писав OBOZREVATEL, раніше Гергерт підтвердив, що затримані за підозрою в замаху на депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва служили в його батальйоні. Поліція затримала двох підозрюваних у скоєнні злочину 2 грудня.

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