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21 січня • оновлено в 00:53
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Спровокувала отрута: легендарний комбат ошелешив зізнанням про раптову онкологію

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Заступник командира УДА, командир 8-го окремого батальйону "Аратта" Андрій "Червень" Гергерт, який раптово потрапив до лікарні, не виключає, що його могли отруїти.

Таку заяву він зробив у коментарі InfoResist. Військовий уже переніс операцію і продовжить лікування в європейській клініці.

"Раптово виявив онкологію, її спровокувала і розвиває отрута, є така інформація. Зараз паралельно перевіряюся на отруєння", – сказав Гергерт.

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Нагадаємо, підопічні військового з "Аррати" 20 січня повідомили, що їхній командир із раком шлунка опинився на операційному столі.

Комбат Андрій Гергерт заявив про можливе отруєння

Комбат Андрій Гергерт заявив про можливе отруєння

InfoResist

Комбат Андрій Гергерт заявив про можливе отруєння

Комбат Андрій Гергерт заявив про можливе отруєння

Facebook "Аррати"

Як писав OBOZREVATEL, раніше Гергерт підтвердив, що затримані за підозрою в замаху на депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва служили в його батальйоні. Поліція затримала двох підозрюваних у скоєнні злочину 2 грудня.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Війна на Донбасі
Особа
Андрій Гергерт
Місце
Україна
Теги
добровольці отруєння рак
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
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Руденко Сергей
Руденко Сергей
Земля тебе пухом
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Рак, к сожалению, всегда внезапен и не предсказуем.
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