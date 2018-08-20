"Анаконда": окупанти застосували нову тактику проти України

У відповідь на те, що українська армія з початку переформатування АТО на Донбасі в Операцію Об'єднаних Сил звільнила вже 15 квадратних кілометрів окупованих територій, російські війська на противагу тактиці повільного просування ЗСУ, застосовує нову "стратегію анаконди".

Як говориться в сюжеті ТСН, окупаційні війська непомітно стискають кільце навколо ЗСУ на всіх напрямках, суші і морі.

Крім того, Кремль активно підсилює місцеве "гарматне м'ясо" боєприпасами, вже не ховаючись від спостерігачів ОБСЄ, про що свідчать самі терористи.

Більшість знаряддя і боєприпасів йдуть на окуповані території з селища Русскій, розташованого в Ростовській області поруч з кордоном України.

Зокрема, звідти везуть все те, чого немає в українській армії. Потім на українських позиціях знаходять частини боєприпасів, яких в нашій державі досі не бачили. Як, наприклад, протитанкова ракета "Малютка", яка в Україні давно знята з озброєння - а вона прилетіла на КПП "Майорськ" неподалік Горлівки з території, контрольованої росіянами.

"Українська армія її не використовує, тому це явний доказ того, що воює російська зброя. Тут старе утилізується або нове випробовується. Тут маленький полігон для Росії", - пояснює офіцер ЗСУ на прізвисько "Кмітливий".

Також на українцях випробовують нові системи, які роблять оборону сліпою і глухою.

При цьому в ОБСЄ старанно уникають називати системи російськими.

"Ми не робимо припущення про походження цього обладнання. Але той, хто читає наші звіти, може зробити власні висновки", - пояснив заступник голови СММ ОБСЄ Олександр Хуг.

У той же час на Азовському морі російська "анаконда" затягує петлю на шиї української економіки - вже кілька місяців поспіль блокує українські вантажі в Азовському морі і закриває його для навчань прямо навпроти українських портів.

Експерти б'ють на сполох і говорять про те, що Україна поступово втрачає Азов. Химерний монстр намагається задушити вже і Чорне море - спочатку від мису Тарханкут і майже до гирла Дунаю.

Там на перекритій області відбулися стрільби фрегата "Адмірал Григорович". Російська пропаганда з задоволенням відрапортувала, що це сталося вперше в Чорному морі та ще й поруч з Одесою.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія обкатує на Донбасі новітню техніку.

Зокрема, Сили протиповітряної оборони ОС на Донбасі знищили безпілотний літальний апарат російських окупаційних військ, який проводив розвідку позицій українських військових.

Також раніше ветеран АТО розповів, як Росія обкатує армію на Донбасі.

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