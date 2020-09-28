ДБР зайнялося розслідуванням ремонту Ан-26, що впав під Чугуєвом
За фактом падіння Ан-26 під Чугуєвом (Харківська область) вилучено документи про організацію польоту і ремонт літака, допитано понад 40 свідків, призначено судово-медичні експертизи.
Про перебіг розслідування НП станом на 28 вересня ДБР відзвітувало на офіційному сайті. Розслідування розпочато за ознаками кримінального злочину, передбаченого ст. 416 КК – порушення правил польотів і підготовки до них, що спричинило тяжкі наслідки.
Слідчими Державного бюро розслідувань проведено низку слідчих дій, а саме:
огляд місця події, під час якого виявлено значну кількість речових доказів і два бортових самописці (чорні скриньки);
огляд останків 25 загиблих за участю судово-медичних експертів;
призначено 26 судово-медичних експертиз;
вилучено зразки паливно-мастильних матеріалів літака і зразки ґрунту на місці події;
у військовій частині проведено виїмку документів з організації та проведення польотів;
отримано інформацію та документи від Українського гідрометеорологічного центру, Державного підприємства обслуговування повітряного руху, Державного підприємства "Антонов", командування Повітряних сил;
допитано як свідків понад 40 осіб;
забезпечено взяття біологічних зразків для подальшого проведення ДНК експертиз від 18-ти родичів загиблих курсантів і семи родичів членів екіпажу;
призначено 25 генетико-молекулярних експертиз;
витребувано документи з проведення ремонту та продовження ресурсу двигунів, які використовувалися на літаку;
подано сім клопотань про накладення арешту на речі й документи, вилучені під час оглядів, із метою подальшого забезпечення проведення генетико-молекулярних експертиз.
"Після проведення всіх експертиз з ідентифікації загиблих, їхні тіла повернуть родичам у найкоротші терміни", – йдеться у повідомленні.
Додамо, що представник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат розповів "Суспільному", що особи, які керували польотами в день падіння Ан-26, відсторонені від роботи на час розслідування.
За його інформацією, йдеться про три людини з групи керівництва польотів.
"Це група керівництва польотів, командно-диспетчерський пункт, який запускає і випускає літаки і перебуває на зв'язку постійно. Пілот доповідає про стан літака, про політ, ситуацію в повітрі. І саме в ці трагічні хвилини були переговори з групою керівництва польотів про те, що відмовив датчик тиску крутного моменту двигуна, ці речі є в заявах слідчої комісії", – зазначив військовий.
Досудове розслідування триває.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
авіакатастрофа з літаком ЗСУ Ан-26 трапилася о 20:45 у п'ятницю, 25 вересня. Літак розбився під час заходу на посадку.
У результаті 25 людей загинули на місці, один курсант помер у лікарні, ще один вижив.
Харківський університет Повітряних сил імені Кожедуба опублікував детальний список загиблих в авіакатастрофі.
Зі свого боку, працівники Служби безпеки України провели щохвилинний розбір аварії літака.
З'ясувалося, що у лівого двигуна Ан-26 було перевищено термін служби.
Журналіст Юрій Бутусов у Facebook розповів детальну хронологію польоту Ан-26 і підготовки до нього.
Пізніше з'явилося відео останніх секунд трагічно обірваного польоту Ан-26.
Було опубліковано відео перших хвилин із карети швидкої допомоги, яка приїхала на місце НП.
Також місце аварії Ан-26 показали з висоти пташиного польоту.