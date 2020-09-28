ДБР зайнялося розслідуванням ремонту Ан-26, що впав під Чугуєвом

За фактом падіння Ан-26 під Чугуєвом (Харківська область) вилучено документи про організацію польоту і ремонт літака, допитано понад 40 свідків, призначено судово-медичні експертизи.

Про перебіг розслідування НП станом на 28 вересня ДБР відзвітувало на офіційному сайті. Розслідування розпочато за ознаками кримінального злочину, передбаченого ст. 416 КК – порушення правил польотів і підготовки до них, що спричинило тяжкі наслідки.

Слідчими Державного бюро розслідувань проведено низку слідчих дій, а саме:

огляд місця події, під час якого виявлено значну кількість речових доказів і два бортових самописці (чорні скриньки);

огляд останків 25 загиблих за участю судово-медичних експертів;

призначено 26 судово-медичних експертиз;

вилучено зразки паливно-мастильних матеріалів літака і зразки ґрунту на місці події;

у військовій частині проведено виїмку документів з організації та проведення польотів;

отримано інформацію та документи від Українського гідрометеорологічного центру, Державного підприємства обслуговування повітряного руху, Державного підприємства "Антонов", командування Повітряних сил;

допитано як свідків понад 40 осіб;

забезпечено взяття біологічних зразків для подальшого проведення ДНК експертиз від 18-ти родичів загиблих курсантів і семи родичів членів екіпажу;

призначено 25 генетико-молекулярних експертиз;

витребувано документи з проведення ремонту та продовження ресурсу двигунів, які використовувалися на літаку;

подано сім клопотань про накладення арешту на речі й документи, вилучені під час оглядів, із метою подальшого забезпечення проведення генетико-молекулярних експертиз.

"Після проведення всіх експертиз з ідентифікації загиблих, їхні тіла повернуть родичам у найкоротші терміни", – йдеться у повідомленні.

Додамо, що представник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат розповів "Суспільному", що особи, які керували польотами в день падіння Ан-26, відсторонені від роботи на час розслідування.

За його інформацією, йдеться про три людини з групи керівництва польотів.

"Це група керівництва польотів, командно-диспетчерський пункт, який запускає і випускає літаки і перебуває на зв'язку постійно. Пілот доповідає про стан літака, про політ, ситуацію в повітрі. І саме в ці трагічні хвилини були переговори з групою керівництва польотів про те, що відмовив датчик тиску крутного моменту двигуна, ці речі є в заявах слідчої комісії", – зазначив військовий.

Досудове розслідування триває.

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