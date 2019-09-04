Ампутували кисть: опубліковано перше відео про замах на ректора під Тернополем

Ректор Тернопільського економічного університету Андрій Крисоватий, у двір якого кинули вибухівку, внаслідок вибуху залишився без кисті лівої руки.

Його дружина отримала осколкові поранення, повідомила співробітниця місцевої лікарні, куди доставили постраждалих, передає місцевий телеканал "ІНТБ" (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).

"У чоловіка, 53 роки, травматична ампутація кисті лівої руки, у жінки – множинні осколкові поранення обличчя і тіла", - сказала лікар.

Колега постраждалого, проректор з науково-педагогічної роботи університету Микола Шинкарик спростував версію, що замах було скоєно через професійну діяльність.

Місце НП скріншот відео

"Ні погроз не було, думаю, що не пов'язано з роботою. Останнім часом ми спілкувалися виключно по роботі, адже початок навчального року. Близько дев'ятої ранку він повинен був бути на роботі. О 9:22 я вийшов з лекції і мені повідомили, що це сталося", - заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недалеко від місця вибуху знайшли записку, яку могли залишити зловмисники. У ній було послання для Крисоватого.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся