Американський "зелений берет" працював на ГРУ і викладав в Україні: подробиці шпигунського скандалу

Арешт підозрюваного в роботі на російські спецслужби міг би стати просто черговим випадком у низці останніх шпигунських скандалів, якби не кілька "але". Виявилося, що американський військовий Пітер Деббінс, маючи високі допуски до секретної інформації, протягом багатьох років передавав її в Головне розвідувальне управління Генерального штабу ЗС РФ (ГРУ).

Останнім часом Деббінс був експертом Інституту світової політики у Вашингтоні і викладав в Україні.

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Мама з СРСР і російська дружина

Скандал розпалився 21 серпня. Міністерство юстиції США повідомило, що відставний військовослужбовець підрозділу спеціального призначення армії США ("зелені берети") був заарештований за підозрою в передачі даних співробітникам російської військової розвідки.

За даними слідства, 45-річний Пітер Рафаель Дзібінскі Деббінс (Peter Rafael Dzibinski Debbins) починаючи з грудня 1996 по січень 2011 року був у змові з оперативними співробітниками ГРУ.

За попередньою інформацією Деббінса завербували ще в 20 років. Його мати народилася в СРСР, тому він став їздити в Росію, прагнучи краще пізнати країну. Під час однієї з таких поїздок молодий американець познайомився зі своєю майбутньою дружиною. У той час її батько був офіцером російської армії, а сім'я жила в Челябінську біля авіабази.

Пітер Деббінс під час першої поїздки в Росію. фото iwp.edu

В обвинувальному висновку стверджується, що шпигунство Деббінса почалося наприкінці 1996 року, коли він назвав одного зі своїх російських кураторів... імена чотирьох католицьких черниць, яких він відвідав, перебуваючи в Росії.

У 1997 році Деббінс підписав заяву, що свідчить про його бажання служити РФ і йому присвоїли кодове ім'я "Ікар Лесніков". Він же називав себе "вірним сином Росії".

А в 1998 році почалася його служба в армії США. Спочатку Деббінс служив у військах хімічного захисту, а потім за наполяганням російських кураторів перейшов в сили спеціального призначення. Саме там, за словами агентів ГРУ, він міг принести більше користі Росії.

Пітер Рафаель Дзібінскі Деббінс служив у підрозділах військ хімічного захисту, а потім у спецназі. Фото dailymail.co.uk

Деббінс відмінно володів російською мовою, тому його не відправляти до Іраку або Афганістану, а в Грузію і Азербайджан. Також він брав участь в деяких місіях, інформація про які засекречена.

Сам же Деббінс мав секретні, а потім і цілком таємні допуски і протягом багатьох років передававу ГРУ різну інформацію. За інформацією американського слідства, це були в тому числі і дані про членів підрозділу спеціального призначення – для того, щоб співробітники російської розвідки могли їх вербувати.

Згідно з обвинувальним висновком, Пітер Деббінс під час численних контактів скаржився своїм російським кураторам, що Сполучені Штати занадто домінують в світі, і приймав від російських гроші і різні подарунки – в тому числі алкоголь і російську військову форму.

Цінність Деббінса як агента дещо знизилася після того, як у 2004-2005 рр. він втратив допуски і командування своїм підрозділом через невстановлене порушення безпеки, а потім звільнився зі служби. Однак контакти з російськими розвідниками тривали ще кілька років.

За інформацією The Guardian, з 2005 по 2010 рік Пітер Деббінс працював у Міннесоті в українській сталеливарній і транспортній компанії. А в 2010 році допуск Деббінса до системи безпеки був відновлений військовим суддею, хоча це супроводжувалося попередженням про те, що сім'я і ділові зв'язки з Росією можуть зробити його метою іноземної розвідки. Втім, цей "дзвіночок" не "пригальмував" колишнього військового і він продовжив контакти з ГРУшниками.

За інформацією Міністерства юстиції США, в 2010 році Пітер Деббінс останній раз з'їздив до Росії, де він повідомив кураторам про своє бажання вести бізнес в цій країні, проте йому наполегливо рекомендували знайти роботу в апараті американського уряду.

"Спец" по Росії засвітився і в Україні

Деббінс почав працювати на кількох підрядників в області оборони і розвідки у Вашингтоні. У цей період він "підвищив свою кваліфікацію" в Інституті світової політики, який є частиною американської наукової школи національної безпеки, розвідки і міжнародних справ. Згодом же став читати там лекції. Коло потрібних контактів неухильно розширювався.

На сайті інституту, який є відомим аналітичним центром, Деббінс представлений як інструктор по кіберрозвідці і по гібридної війні Європейського командування США і НАТО.

Однак, як з'ясував OBOZREVATEL, Пітер Деббінс також викладав і в українсько-американському університеті Konkordia ( "Конкордія") в Києві. Курс "Основи кібербезпеки підприємства" проходив з квітня по липень 2020 року, а вів його якраз Деббінс.

інформація, що підтверджує це, є на сайті університету.

Експерт з кібербезпеки Пітер Деббінс вів курс в українсько-американському університеті

Колишній військовослужбовець США Пітер Деббінс навчав кібербезпеці в українсько-американському університеті. Facebook Konkordia

Як розкрили шпигуна

У релізі про роботу на російську розвідку колишнього військовослужбовця армії США американська влада не повідомила, чому саме зараз Деббінсу пред'явлено звинувачення і яким чином розкрили шпигуна. Однак подякували співробітникам правоохоронних органів Великобританії та британській розвідувальній службі MI-5, зробивши акцент на те, що ця країна зіграла досить вагому роль в цій справі.

На думку американських експертів з безпеки, ймовірно, що Міністерство юстиції США і ФБР спиралися на інформацію, передану їм якимось агентом або перебіжчиком, у якого був доступ нехай до застарілої, але все ж секретної інформації і який погодився дати свідчення.

Незважаючи на те, що останній доведений контакт Деббінса з російськоюї військовою розвідкою відбувся ще дев'ять років тому, в США ця історія викликала ефект бомби, що вибухнула.

У США вибухнув шпигунський скандал: військовий багато років передавав інформацію ГРУ

Американці в люті від того, що військовий, маючи російську дружину (вона отримала громадянство США тільки через 13 років шлюбу) і тестя – офіцера армії РФ, мав секретні допуски, постійно їздив до Росії і на протязі багатьох років безперешкодно передавав інформацію ГРУ.

Пітер Деббінс постане перед судом у понеділок, 24 серпня. Саме під час судового процесу можуть бути озвучені й інші факти про діяльність шпигуна. Відзначимо, в разі доведення провини Дебінса йому загрожує максимальне покарання – довічне ув'язнення.

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