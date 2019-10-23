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23 жовтня • оновлено в 20:54
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Внесений до бази "Миротворця": фанат "русского міра" отримав високу посаду на Донеччині

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У прифронтовому місті Покровск Донецької області депутат місцевої ради Олександр Швайко, який внесений у базу сайту "Миротворець", очолив управління сім'ї, молоді та спорту.

Про це повідомляє інформагентство "Вчасно". Про призначення стало відомо в середу, 23 жовтня.

Центр "Миротворець" визнав його "сепаратистом і пособником терористів". Відзначається, що Швайко активну участь у подіях "російської весни" на Донбасі і організовував у Покровську мітинги на підтримку російських окупантів. Про це свідчать, зокрема, публікації місцевих ЗМІ.

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Фанат "русского міра" Швайко отримав посаду в Покровське

Фанат "русского міра" Швайко отримав посаду в Покровське

Facebook Олександра Швайка

Внесений до бази "Миротворця": фанат "русского міра" отримав високу посаду на Донеччині

Скріншот

Внесений до бази "Миротворця": фанат "русского міра" отримав високу посаду на Донеччині

Скріншот

Внесений до бази "Миротворця": фанат "русского міра" отримав високу посаду на Донеччині

Скріншот

Внесений до бази "Миротворця": фанат "русского міра" отримав високу посаду на Донеччині

Скріншот

Крім того, раніше Швайко очолював покровське відділення партії "Розумна сила" з проросійськими поглядами. Політсила спекулювала на темі миру, закликала до співпраці з РФ, критикувала демократичні та євроінтеграційні процеси України. У 2018 році депутат обірвав зв'язки з "Розумною силою".

Внесений до бази "Миротворця": фанат "русского міра" отримав високу посаду на Донеччині

Facebook Олександра Швайка

На парламентських виборах в 2019 році Швайко увійшов до складу окружної виборчої комісії № 50 і особисто доставляв виборчі документи до Центрвиборчкому. Тоді він нібито несподівано зник і привіз протоколи до ЦВК через 4 дні.

Внесений до бази "Миротворця": фанат "русского міра" отримав високу посаду на Донеччині

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Одесі звільнили вчительку, яка займалася пропагандою "русского міра".

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Теми
Російсько-український конфлікт Сепаратизм в Україні
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу Донецька область сепаратист
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Не дивуюсь. Ідеологічної різниці між слугами (зеленським) і за життя (медведчуком) НЕМА.
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Pollak John
Pollak John
ох и рожа . Наверняка этот хряк будет заниматься тем же , но уже законно , находясь во власти .
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Руденко Вован
Руденко Вован
Эй Баканов ты где или ты бакланов, чмошники малороские.
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