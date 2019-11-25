"Я добра до тварин!" Польська студентка жорстоко образила українку. Всі деталі скандалу

У Польщі студентка медичного університету образливо висловилася про українку, яку зустріла в потязі. Відео про це вона виклала в соцмережах. Тепер їй загрожує відрахування з навчального закладу, а також проблеми з прокуратурою. Детальніше в матеріалі OBOZREVATEL.

"Так звана прибиральниця зайняла моє місце"

Відео, де молода польська студентка-медикиня з Вармінсько-Мазурського університету в Ольштані несхвально висловлюється про українку, побачила в соцмережі Наталія Панченко, українська журналістка, яка живе в Польщі.

Польська студентка медичного університету образливо висловилася про українку Скрин

Дівчина на відео розповідала, що одна українка виявилася її попутницею й викликала роздратування. Водночас студентка навіть використовувала ненормативну лексику.

"Вчора українка ***, так звана прибиральниця, зайняла моє місце в поїзді та й взагалі зайняла ціле купе так, що ніхто не міг сісти. І вона купила тільки одне місце, а я заплатила за два, щоб було місце для ніг, тому що я можу собі це дозволити. І якщо ці українські *** не можуть собі дозволити такого, то нехай не їздять", – так вона описала ситуацію, яка трапилася в потязі.

У коментарях під своїм постом дівчина продовжувала сперечатися. "Мало того, що вона була товстою, так у неї ще була велика валіза, і вона нічого не розуміла, і мене просто ***. Я мала піти до провідника, але я добра до тварин", – додала вона.

Вибачилася, тому що не думала про наслідки

Цей запис побачила велика кількість користувачів. З-поміж них також були друзі дівчини й керівництво вишу. Після того, як у мережі обурилися такою поведінкою полячки, їй загрожує відрахування з навчального закладу.

Польська студентка сама вийшла на зв'язок із Наталією Панченко. "Після того, як відео продивилися 10 тисяч чоловік, мені написала її авторка. Про її вчинок повідомили в поліцію, а університет розглядає питання про її виключення. Вона прохала видалити відео, але я відмовилася. Я попросила зателефонувати мені через відео, щоб я могла визначити, чи справді розмовляю з нею. І, по-друге, мені було цікаво, що вона скаже", – повідомила Наталія.

Польська студентка сама вийшла на зв'язок і вибачилася Facebook Наталі Панченко

Дівчина перетелефонувала. Вона не пояснила, чому вона записала таке відео, виправдалася, що зробила це під впливом емоцій і не думала про наслідки. "Тепер, коли її впізнали, її можуть вигнати з коледжу і відправити до в'язниці, вибачається", – написала Наталя.

"Після цього інциденту вона видалила свою сторінку. Я її імені не знаю, за законом про персональні дані її ім'я не розголошується", – повідомила OBOZREVATEL Панченко.

OBOZREVATEL зв'язався з університетом, де навчається авторка скандального відео. Нам повідомили, що вона вже усунена. "Ректор університету негайно відреагував на це. Студентка відсторонена, а справу розглядає прокуратура", – повідомили нам.

Зустрічаються з негативом на побутовому рівні

Інша українка, яка вже кілька років живе в Польщі, Ірина Савенко, стверджує, що такі випадки хоч і рідкісні, але завжди викликають негативну реакцію. "На подібні речі негативно реагують і самі поляки. Але, на жаль, серед молоді все частіше можна почути образливі висловлювання на адресу українців. Це дуже ображає і насторожує", – каже Ірина.

Українці стикаються в Польщі з негативним ставленням через національність

Вона згадує, що приблизно рік тому сама випробувала на собі негатив з боку одного поляка. "Ми разом працювали в одній фірмі. І він постійно підкреслював свою перевагу. Міг сказати, що я не здатна щось зрозуміти тільки тому, що я українка.

Міг при мені вести розмови про українців, які приїжджають сюди працювати на найбільш брудних роботах. Кілька разів я робила йому зауваження. Але потім самі польські колеги казали йому, аби він припинив, інакше скажуть босові й у нього будуть проблеми. Він замовк, хоч і косо на мене дивився", – згадує Ірина.

Ще одна мешканка Львівської області, яка зараз перебуває на заробітках у Польщі, розповідає, що декілька разів стикалася з ситуацією, коли до неї ставилися негативно через національність.

"Це може трапитися у звичайному магазині. Одного разу охоронець супермаркету зупинив мене і змусив показати все, що було в сумці – тільки тому, що я з України. Я промовчала, бо працювала там нелегально і просто боялася депортації. На побутовому рівні, у транспорті можуть штовхнути і сказати типу "понаїхали тут", коли чують українську мову.

Але я намагаюся не звертати на це увагу. Переважна більшість поляків доброзичливі і нормальні люди. А такі винятки є в будь-якій країні", – вважає Наталія.

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