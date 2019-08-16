Але вийшов жалюгідний "пшик": Стрєлков розкрив план-максимум щодо України

У 2014 році Росія розраховувала на те, що зможе розвалити всю Україну і слідом за Кримом "приєднати" до себе більшість її міст.

Однак в реальності країна-агресор не змогла зайти далі анексії півострова, оскільки це вилилося в потужні санкції проти неї. Про це заявив один з ексватажків "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) в інтерв'ю MK.RU.

"Возз'єднання Криму було найпотужнішим військово-політичним кроком, який у мене свого часу викликав колосальне здивування. Пам'ятаю, коли Сергій Валерійович Аксьонов після свого польоту в Москву зібрав нас, свій вузький штаб, до якого входили 10-12 осіб, і оголосив, що "референдум" проводимо не про незалежність, а про возз'єднання з Росією, я був вражений до глибини душі. Я-то був впевнений, що буде нове Придністров'я, нова невизнана республіка", – згадав окупант.

"Але возз'єднання Криму – це рубікон. Та межа, яку неможливо перейти, не здійснюючи рішучих дій. Було ясно, що Захід ніколи не визнає цього рішення, що поки Україна існує в тому вигляді, в якому ми її знаємо зараз, конфронтація буде тільки наростати. Тиск, санкції не припиняться. Цей випадок, коли необхідно було розрубати гордіїв вузол одним ударом, не намагаючись його розплутати. Не можна було зупинятися", – додав він.

Ігор Гіркін "Радіо Свобода"

Гіркін додав, що був упевнений в тому, що Кремль так само оцінює ситуацію. За його словами, необмежені імперські плани мав і ватажок окупантів в Криму. За його словами, Аксьонов розумів, що Крим без решти "Новоросії", без Північної Таврії – це як суха рука, який перетвориться на нескінченну чорну діру, в яку треба вкладати, щоб вона остаточно не засохла.

"Я вважав, що наступним логічним кроком буде возз'єднання Донбасу. Як мінімум – перетворення його на незалежний регіон. Після чого піде ефект доміно. Росіяни, російськомовні регіони України – в першу чергу Харків, Дніпро, Запоріжжя, Миколаїв, Херсон, Одеса – відпадуть від України. Буде створена якась федерація "республік Новоросії", які згодом увійдуть до Союзної держави", – розкрив нереалізовані плани загарбників Гіркін.

"Київ я теж не вважав втраченим містом. Втративши третину населення, половину економіки, майже всієї інфраструктури, інша частина України – як мінімум до лінії Керзона – через якийсь час теж повинна буде влитися до складу оновленої Союзної держави. Й іншого шляху насправді досі немає. Інший шлях – це капітуляція. Капітуляція на Донбасі автоматично поставить питання про статус Криму", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гіркін заявив, що вже до осені в Росії може визріти переворот, метою якого стане повалення президента Володимира Путіна.

Також він визнав, що визнав, що за "Л/ДНР" воюють винятково контрактники, а не "ополченці", які готові вбивати навіть своїх за гроші.

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