Al Jazeera: Фукс погрожував американському бізнесменові та загримів у гучний скандал

Скандального російсько-українського олігарха Павла Фукса, котрий вів переговори з лідером США Дональдом Трампом і, як повідомляється, працює із його особистим адвокатом Рудольфом Джуліані, звинувачують у погрозах американському бізнесменові, причетному до продажу місць на інавгурації 45-го президента Сполучених Штатів.

Магнат із газової галузі та нерухомості оскаженів через те, що два квитки, які він купив за 200 тисяч доларів, залишили його й українського парламентарія (нардепа від "Відродження" Віталія Хомутинніка. — Ред.) із поганими місцями, передає слова двох авторитетних джерел Al Jazeera.

Фукс УН

Нібито Фукс попередив бізнесмена, котрий сприяв покупці, що він хотів повернути свої гроші, і якщо він їх не отримає, то "розірве його". Стверджується, що потім він озвучив серію погроз іншим особам, які брали участь в угоді.

Магнат фігурував у розслідуванні Al Jazeera "Олігархи", яке транслювалося у січні 2018 року і показало, що він має щонайменше 10-річні відносини із Трампом і його сином Доном-молодшим.

Тоді він був провідним російським фахівцем із нерухомості, вів переговори з Трампом у період із 2008 по 2010 рр. про будівництво його вежі в Москві.

Присутність щонайменше дюжини українських політиків і бізнесменів, деякі з яких мають тісні зв'язки з Росією, на інавгурації 20 січня 2017 року викликала інтерес у спеціального радника США Роберта Мюллера, повідомляє New York Times.

У повідомленні йдеться, що деякі з українських гостей "просували великі угоди чи мирні плани" відповідно до інтересів Кремля.

Мюллер розслідує втручання Росії у вибори 2016 року, і газета заявила, що федеральні прокурори США почали низку інших розслідувань, які стосуються українців на інавгурації.

Фукс, котрий був серед них, намагався повернутися у США в грудні 2017 року, але був затриманий і відправлений прикордонниками, які відкликали його візу, згідно з декількома джерелами.

Олігарх, який володіє нерухомістю у Нью-Йорку і Маямі, пізніше заявив, що став жертвою адміністративної помилки. Незрозуміло, чому агенти відмовилися прийняти українця, який емігрував із Росії у 2015 році.

Американські чиновники не прокоментували, чи було їхнє рішення пов'язане з передбачуваними погрозами чи з його ширшою комерційною діяльністю, яка привернула увагу української влади.

Just found another photo of Pavel Fuchs / Fuks with Rudy Giuliani from his Russian wikipedia page. Says they met in July 2017 in New York, most likely at RG's office. https://t.co/p7s0maCM0V pic.twitter.com/N4gWYMKF08 - Will Jordan (@willjordan) January 29, 2018

Річне розслідування Al Jazeera щодо східноєвропейських олігархів описало роль Фукса в покупці 160 мільйонів доларів заморожених активів, які, як вважається, були вкрадені в української держави.

Дані свідчать про те, що продавець був українським бізнесменом-втікачем, близьким до проросійського екс-президента Віктора Януковича.

Бізнесмен і президент були серед тих, хто втік у розпал української революції на Майдані в 2014 році, а Янукович тепер перебуває під захистом російського уряду.

Зовсім нещодавно Фукса сфотографували з Джуліані, особистим адвокатом Трампа, як у Нью-Йорку, так і в Харкові.

Джуліані і Трамп Голос Америки

Кажуть, що колишній консультант із питань безпеки колишнього мера Нью-Йорка надає консультації щодо поліпшення аварійних служб Харкова.

Жителі Харкова розділені між прозахідним вектором і тими, хто підтримує російський уряд. Чотири роки тому місто ледь не перетворилося на проросійський сепаратистський анклав.

Повідомляється, що Фукс безпосередньо працює із Джуліані над створенням харківського інвестиційного офісу в США.

У середині листопада минулого року олігархові також нібито відмовили у в'їзді в Ізраїль. Нещодавно ж Фукса затримали й вислали із Мексики, куди він прибув на приватному літаку з іншим законодавцем (нардепом від "Народного фронту" Андрієм Іванчуком. — Ред.)

Андрій Іванчук

Щоправда, олігарх спростував цю історію. "Це підробка", — сказав він. "Я у Мексиці. Ось мексиканці, тому немає питань".

"Найманець"

Фукс народився у Харкові в 1971 році й отримав прізвисько "Найманець" від своїх соратників. Він побудував бізнес-мережу поряд із колишнім мером Москви Юрієм Лужковим, якого російська влада згодом звинуватила у тому, що він "курирував" втрату 5 мільярдів доларів із міської скарбниці.

Колишній мер заперечував будь-які правопорушення і назвав звинувачення "політичним знущанням".

За час правління Лужкова Фукс заробив сотні мільйонів доларів на нерухомості й очолив розвиток нового фінансового району, який сьогодні домінує на горизонті.

Московський міський комплекс зіткнувся із фінансовими труднощами, оскільки його головному фінансисту, казахстанському мільярдерові Мухтару Аблязову пред'явили звинувачення за непов'язаною справою про шахрайство на 6 млрд доларів, яка триває.

Якось Фукс розповів російському телебаченню, що в молодості він бив людей: "Мені не подобається, коли хтось мені бреше". Він розповів історію про своїх турецьких будівельників: "Під час ремонту я сказав їм не курити, але коли приїхав, вони курили. Я знову попросив їх не курити".

— І вони продовжували курити? — питає ведучий.

— Так, і вони повинні були з'їсти свої недопалки, — відповідає Фукс.

— Як красиво, — саркастично зауважує ведучий.

На фоні чуток про комерційні суперечки олігарх покинув Москву в 2015 році і переселився в Україну. Його піддали санкціям із боку російського уряду і тепер він не може в'їхати в країну.

Незважаючи на формальну суперечку з Росією, багато в Україні підозрюють, що Фукс таємно діє за згодою Кремля.

Після повалення Януковича, прозахідний уряд України було залучене у тривалий військовий конфлікт із РФ. На сході країни є декілька анклавів, які контролюються російськими військами.

Із моменту прибуття Фукса в українську столицю він встановив міцні зв'язки з впливовими політиками й накопичив активи, які раніше належали політикам і бізнесменам, близьким до Януковича.

Він став провідною фігурою у газовій галузі, маючи другу за величиною кількість дозволів на видобуток, згідно з даними ANTAC, групи по боротьбі з корупцією.

У серпні, після виходу документального фільму Al Jazeera, Фукса допитала українська прокуратура. Справа була зосереджена на тому, був він чи інші причетні до "надання допомоги невстановленим особам злочинної організації" у компрометації конфіскації 1,5 мільярда доларів, які були викрадені колишнім президентом Януковичем. Жодні звинувачення поки не висунуті.

Ні Фукс, ні представник Джуліані не відповіли на запити щодо коментарів.

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