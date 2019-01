Al Jazeera: Фукс погрожував американському бізнесменові та загримів у гучний скандал

Скандального російсько-українського олігарха Павла Фукса, котрий вів переговори з лідером США Дональдом Трампом і, як повідомляється, працює із його особистим адвокатом Рудольфом Джуліані, звинувачують у погрозах американському бізнесменові, причетному до продажу місць на інавгурації 45-го президента Сполучених Штатів.

Магнат із газової галузі та нерухомості оскаженів через те, що два квитки, які він купив за 200 тисяч доларів, залишили його й українського парламентарія (нардепа від "Відродження" Віталія Хомутинніка. — Ред.) із поганими місцями, передає слова двох авторитетних джерел Al Jazeera.

Нібито Фукс попередив бізнесмена, котрий сприяв покупці, що він хотів повернути свої гроші, і якщо він їх не отримає, то "розірве його". Стверджується, що потім він озвучив серію погроз іншим особам, які брали участь в угоді.

Магнат фігурував у розслідуванні Al Jazeera "Олігархи", яке транслювалося у січні 2018 року і показало, що він має щонайменше 10-річні відносини із Трампом і його сином Доном-молодшим.

Тоді він був провідним російським фахівцем із нерухомості, вів переговори з Трампом у період із 2008 по 2010 рр. про будівництво його вежі в Москві.

Присутність щонайменше дюжини українських політиків і бізнесменів, деякі з яких мають тісні зв'язки з Росією, на інавгурації 20 січня 2017 року викликала інтерес у спеціального радника США Роберта Мюллера, повідомляє New York Times.

У повідомленні йдеться, що деякі з українських гостей "просували великі угоди чи мирні плани" відповідно до інтересів Кремля.

Мюллер розслідує втручання Росії у вибори 2016 року, і газета заявила, що федеральні прокурори США почали низку інших розслідувань, які стосуються українців на інавгурації.

Фукс, котрий був серед них, намагався повернутися у США в грудні 2017 року, але був затриманий і відправлений прикордонниками, які відкликали його візу, згідно з декількома джерелами.

Олігарх, який володіє нерухомістю у Нью-Йорку і Маямі, пізніше заявив, що став жертвою адміністративної помилки. Незрозуміло, чому агенти відмовилися прийняти українця, який емігрував із Росії у 2015 році.

Американські чиновники не прокоментували, чи було їхнє рішення пов'язане з передбачуваними погрозами чи з його ширшою комерційною діяльністю, яка привернула увагу української влади.

Just found another photo of Pavel Fuchs / Fuks with Rudy Giuliani from his Russian wikipedia page. Says they met in July 2017 in New York, most likely at RG's office. https://t.co/p7s0maCM0V pic.twitter.com/N4gWYMKF08