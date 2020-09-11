Аксьонов звинуватив Україну в екоциді та вимагав трибуналу

Маріонетка Кремля, так званий глава Криму Сергій Аксьонов погрожував кримінальними справами проти "організаторів водної блокади" окупованого півострова.

Свої висловлювання він розмістив у Facebook, де назвав водну блокаду Криму екоцидом.

"Перекривши Північно-Кримський канал, по якому понад два мільйони жителів півострова отримували понад 80% прісної води, Київ вчинив злочин. Це можна розцінювати як екоцид, як державний тероризм і спробу створити в регіоні масштабну гуманітарну катастрофу. І вже точно як грубе порушення основоположних прав людини", – написав окупант.

На думку Аксьонова, Росія має почати кримінальні справи за блокаду води на вкрадений півострів.

"А там і до міжнародного трибуналу справа дійде", – погрожувала маріонетка Кремля.

Як повідомляв OBOZREVATEL, представник Управління Верховного комісара ООН з прав людини Елізабет Тросселл нібито сказала, що за забезпечення жителів анексованого Криму питною водою мають відповідати як Україна, так і Росія. Але ця новина виявилося фейком, про що повідомив МЗС України.

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