Аксьонов засвітився у справі про МН17: оприлюднені переговори, як він допомагав терористам "ДНР"

Міжнародна слідча група в рамках розслідування катастрофи рейса МН17 на Донбасі оприлюднила переговори, в яких фігурує підконтрольний Росії так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов.

Згідно з цими даними, в липні 2014 року, коли українські військові звільняли Слов'янськ, Краматорськ і Бахмут, на підмогу терористам вирушила група з Криму, передають "Радіо Свобода".

"(...) Володимир Іванович, так? Так, слухаю вас. Це Володимир Іванович. Е ... Мені дав телефон Аксьонов. Сказав, що з Бортникова узгоджено. Я слухаю вас, так-так. Як вас звуть? (...) Як мені вам передати список бажаного? Ми завтра вилітаємо в Ростов. у мене люди ... Я сам з Сімферополя", – йдеться у фрагменті переговорів.

За даними групи розслідувачів Bellingcat, Володимиром Івановичем є заступник глави Прикордонної служби ФСБ РФ генерал-полковник Андрій Бурлака. Дзвонив йому якийсь Сергій з Криму, який зі своїми бійцями збирався на Донбас. Сконтактувати саме Сергій Аксьонов за попереднім погодженням з директором ФСБ РФ Олександром Бортникова.

В середині квітня 2014 загін Ігоря Гіркін вийшов з Криму і відправився на Донбас. Як розповідав сам Гіркін, в його групі був Арсен Павлов (Моторола). Відзначається, що саме таким чином вони опинилися на сході України.

"Ігор, вітаю, це Михайло. Ти мене пам'ятаєш – помічник "Першого". Так, слухаю. Мене ось Сергій привіз, сказав, що ви хочете вийти на зв'язок, якусь інформацію дати. (...) Якщо не буде вирішено (питання) з російської допомогою, з повітряним прикриттям, і хоча б щоб з підтримкою артилерії, то не втримати нам схід. ... Нам потрібна протитанкова артилерія, потрібні танки, потрібні нормальні ППО. ПЗРК ми вже не можемо обійтися", – сказано в ще одній частині переговорів.

Зазначається, що "Першим", очевидно, був Сергій Аксьонов, а Михайло – його помічником.

Також 8 червня Аксьонов і Гіркін спілкувалися по телефону особисто. Гиркин тоді просив про військову допомогу, без якої терористи "ДНР" могли б втратити захоплені території: ""Першому" даю. Здорово, Гір. Привіт. Бажаю здоров'я. (...). Але ти розумієш ситуацію? Розумію, Ігор, ситуацію , послухай. Я її у вівторок так і описав. Що якщо ми не почнемо певні речі, я був там, де треба бути. ... Я описав картину, якщо ми не зробимо конкретні ситуації, такі-то і такі-то, то ми втратимо там ось ці всі ринки збуту. Ну ми втратимо все. Вони просто роздовбані все. Я ж тобі кажу, втратимо ринки збуту".

У Міжнародній слідчій групі підкреслили, що переговори Гиркин і Аксьонова є ще одним доказом поставок Росією зброї на Донбас.

"Ми знаємо з нашого розслідування, що підозрюваний Гиркин контактував з Сергієм Аксьоновим, російським "лідером" Криму, призначеним російським урядом. Український півострів був анексований Російською Федерацією навесні 2014 року. Гиркин розмовляв з одним із співробітників Аксьонова 8 червня 2014 року В цій розмові Гиркин просить військової підтримки з боку Росії, зокрема, хорошу зенітну систему з підготовленим персоналом", – підкреслив керівник Департаменту кримінальних розслідувань Національної поліції Нідерландів Вілберт Пауліссен.

Зі свого боку в Офісі генерального прокурора України відмовилися коментувати участь Аксьонова в окупації Донбасу, оскільки розслідування ще триває.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні катастрофи малайзійського Boeing над Донбасом російські терористи планували привезти на тимчасово окуповану територію дві установки "Бук". Однак їм не вдалося роздобути другий тягач для переміщення зброї в ОРДЛО.