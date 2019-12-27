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27 грудня • оновлено в 23:28
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/ Розслідування

Росія приготувала "підлість" для Криму: Аксьонов висловив невдоволення

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Державна Дума РФ задумала заборонити гостьові будинки та міні-готелі в житлових приміщеннях, проти чого виступив "глава" анексованого Криму Сергій Аксьонов.

Так, на своїй сторінці у Facebook він повідомив, що звернувся до голови Держдуми Росії В'ячеслава Володіна з проханням не приймати поправки в російський закон "Про основи туристичної діяльності".

"Вважаю ухвалення законопроєкту недоцільним, оскільки прописані в ньому заходи вкрай негативно позначаться на розвитку туристичної галузі Криму", – сказав Аксьонов.

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Ілюстрація. Крим

Ілюстрація. Крим

Він оцінив втрати кримського бюджету в разі введення нових правил у понад 175 мільйонів рублів.

На півострові, за словами окупанта, працює більше 4500 малих засобів розміщення, які розташовуються в житлових будинках.

"1390 із них зареєстровані як індивідуальні підприємці. Отже, законопроєкт, про який ідеться, в разі його ухвалення, заборонить діяльність 1390 легальних підприємців і понад 4 тисячі найманих працівників", – зазначив Аксьонов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно українська журналістка Яніна Соколова показала, як президент Росії Володимир Путін плутається в коментарях про війну на Донбасі й окупацію Криму.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Російсько-український конфлікт Анексія Криму
Особи
Сергій Аксьонов В`ячеслав Володін
Місце
Україна
Теги
Новини Криму відпочінок Крим Державна Дума Росії Крим
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
"Россия приготовила "подлянку" для Крыма". Неужели опять?!!!
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Дронов Жон
Дронов Жон
Путииииин!!!!! Памагитииии!!!!Пажалуста!!!!Зеленыииии чилавеки где выыыы!!!Мы здесь есть!!!!
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
старое дерьмо плюгавое
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