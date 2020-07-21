Акаунти луцького терориста в соцмережах розкрутили російські пропагандисти, – журналіст

Акаунти у соціальних мережах терориста Максима Кривоша, який захопив автобус із заручниками в Луцьку, активно розкрутили російські пропагандисти.

Про це написав у Facebook журналіст Олексій Братущак. "Максим Плохой" мав кілька акаунтів в різних соцмережах. Вони були створені вчора, 20 липня.

Журналіст зазначив, що цими акаунтами мало хто цікавився, що добре видно по месенджеру Telegram. Перші пости в перші години збирали по кілька десятків переглядів.

"Минуло дві години, як "Плохой" тримав в автобусі заручників, а в його телеграм ніхто не заходив. Ну, майже ніхто. Ті ж кілька десятків людей.

І ось о 11:39 він пише в Телеграм, що захопив автобус. За 20 хвилин репост робить Скабєєва (та сама російська пропагандистка). Вона стала першою, хто згадав цей телеграмканал. І тут статистика вибухнула. Телеграм "Плохого" відразу почали відвідувати тисячі", – зазначив Братущак.

Він зазначив, що Twitter і Youtube оперативно видалив облікові записи терориста. Але не російські Вконтакте і Telegram.

На скрині статистики репоста і згадок аккаунта "Максим Плохой" в Telegram, який привів в своєму пості Братущак, видно, що крім Скабєєвої "розкручували" луцького терориста і інші російські пропагандисти.

"Щось мені підказує, що якби подібне сталося в Росії, вони б акаунти терористів не розкручували", – резюмував журналіст.

Російські пропагандисти розкрутили луцького терориста (Facebook Олексія Братущака)

У розкрутці відзначилися зокрема Скабєєва і Соловйов (Facebook Олексія Братущака)

Як повідомляв OBOZREVATEL на сторінці в забороненої в Україні соцмережі "ВКонтакте" луцький терорист Максим Кривош писав про ув'язнення у в'язниці, і постил свої філософські висловлювання.