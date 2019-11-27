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29 листопада • оновлено в 12:09
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На Україну чекають два небезпечні моменти: офіцер розповів про плани Росії

18.3т
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Офіцер, волонтер, військовий журналіст Мирослав Гай переконаний: у 2020 році на Україну чекають дві "реперні точки", коли загроза від Росії загострюватиметься.

"Зокрема, найближчим часом", – сказав він OBOZREVATEL.

"Наступного року в нас є кілька реперних точок – лютий, а потім жовтень, коли в Росії відбуватимуться масштабні військові навчання "Захід-2020". Це означає, що у нас на кордоні знову буде велике скупчення російської військової техніки. І це загроза" , – наголосив він.

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У цьому контексті волонтер вказав на низку фактів, що насторожують. "Ми бачимо, що Росія не відвела свої війська на Донбасі, всупереч відведенню українських сил. ОБСЄ продовжує фіксувати як обстріли, так і присутність російських окупаційних військ на ділянках розведення".

На думку офіцера, небезпечні періоди – лютий і жовтень 2020 року

На думку офіцера, небезпечні періоди – лютий і жовтень 2020 року

Гай також звернув увагу на особливості політики керівництва України, які, на його думку, підвищують ймовірність розширення агресії РФ. Зокрема, це недостатня підготовка військової інфраструктури, "політика замирення агресора, спроба не дратувати агресора, політика відмовлення від військової складової, від мобілізації суспільства".

Причому, "суспільство демобілізується заявами і діями влади, і цей робиться свідомо", – наголосив волонтер.

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Як писав OBOZREVATEL, раніше колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін озвучив прогноз щодо планів Росії захопити нові українські території. За його оцінками, під загрозою схід і південь України.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт Відведення військ на Донбасі
Особа
Мирослав Гай
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Русинов Алексей
Русинов Алексей
"Россия не отвела войска на Донбассе, вопреки отведению укровойск". так а кого она тогда обстреливает?
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Южный Гарик
Южный Гарик
Пи€дит и не краснеет, в, каком документе указано что ОБСЕ зафиксировала наличие российской армии на Донбассе?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
дурачки, враждовать с Россией - это смерть для Украины... вы этого не понимаете?
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