Аграрний король із зіпсованою репутацією: кому доручили земельну реформу в Україні

В Україні земельну реформу буде проводити великий латифундист, який пов'язаний з Офісом президента і вже встиг відзначитися в рейдерському скандалі. Мільйонер Микола Сольський очолив аграрний комітет. Таке рішення прийняла "Слуга народу". Тому країні залишається тільки спостерігати, в чиїх інтересах пан Сольський проводитиме реформу: чи буде він допомагати своїм партнерам розширити земельний банк, або захистить інтереси фермерів.

Ринок землі – питання вже давно назріле. Однак при цьому важливо, щоб активи не зосередилися в одних руках, а в приватизації могли взяти участь не тільки агрохолдинги, а й прості селяни. Зараз же гроші в першу чергу є у великих латифундистів. А у деяких з них, судячи з усього, за допомогою Сольского з'явиться і вплив на виконавчу владу.

OBOZREVATEL розібрався, кому довірили запуск ринку землі і які ризики це створить.

Хто такий Микола Сольський?

Сольський досить відомий юрист. У 2007-му він створив Український аграрний холдинг. Що цікаво, він, як і всі його партнери – юристи. Олександр Баулін, Руслан Кирилюк, Ігор Пукшин, Олександр Радовський, а також деякі відомі політики – всі вони мали відношення до юриспруденції і несподівано стали аграріями. Зараз тільки офіційно у їх холдингу більше 51 тис. га. Компанія входить в 30-ку найбільших в своїй сфері. При цьому з якоїсь причини компанія зареєстрована в звичайній квартирі – за адресою Протасів Яр, 8, квартира 89.

Засновники українського аграрного холдингу Скріншот YouControl

Юристи в умовах відсутності легального ринку мало не найважливіші люди. Саме вони знають, як приватизувати те, що не продається. Український аграрний холдинг не встиг відзначитися в особливих скандалах, проти них немає гучних судових справ. Хоча неофіційно аграрії розповідають – Сольський разом з партнерами нібито вже встиг заплямуватися в рейдерському скандалі. Наприклад, конкретний випадок: кілька років намагаються забрати землі у державного підприємства при Аграрній академії наук в селі Новосільське Одеської області.

Судові тяжби навколо близько 8 тис. га Дослідницького господарства "Новосільське" дійсно є. Землі у них державні. Але при цьому вже не перший рік їх намагаються довести до банкрутства в судовому порядку і забрати в якості компенсації кредитів. В судовому реєстрі немає ніяких згадок про участь Українського аграрного холдингу в зазначеній справі. Але при цьому один з позивачів, який зовсім недавно подавав позов з вимогою зняти арешт з землі і дозволити внести зміни в Земельний кадастр – компанія з дуже схожою назвою "Украгрохолд". Статутний капітал зазначеної фірми всього 1 тисяча гривень! Офіційно засновники цієї контори до Українського аграрного холдингу відношення не мають. Але при цьому юристи, мабуть, через необережність залишили жирний слід.

Украгрохолд Скріншот YouControl

Украгрохолд, який намагається захопити державні землі, зареєстрована за адресою Протасів Яр, 8, квартира 89. Тобто там же, де і компанія Сольского! Зв'язки з нотаріусами, реєстраторами, судами, знання процедур, мабуть, і привернуло професійних юристів в аграрний бізнес. І мова навіть не в тому, щоб розвивати аграрну сферу. Головне завдання – збирати землі. І коли законно це зробити не можна, роблять це, викуповуючи борги, подаючи до суду і використовуючи лазівки в законі.

Ідентичні дані

Ідентичні дані

Чим займається компанія Сольского:

в структуру "Українського Аграрного Холдингу" входять: "Наташа-Агро", "Агро-Лучки", "Носівське ХПП", "Малодевіцке ХПП", "Берегівське ХПП", елеватор "Батьово", "Рожнівка-агро";

виробляє 300-350 тис. т кукурудзи на рік і 50-60 тис. т сої.

Чим володіє Український аграрний ходинг

Зараз Сольський за допомогою "Слуги народу" зайнявся політикою, але згідно системи Youcontrol, все ще мають частку в своєму холдингу. А зараз буде вибирати модель роботи ринку. І, цілком можливо, якщо не обмежать можливість скуповувати землю і не підтримають простих фермерів, земля сконцентрується в руках холдингів.

Серед співвласників Українського аграрного холдингу також значаться Олександр Радавський, Ігор Пукшин, Олександр Баулін. До слова, Пукшин також відомий зв'язками в новій владі і юридичною діяльністю. Всі вони також є партнерами політика в ряді аграрних компаній (в тому числі "Наташа-Агро"). І якщо вони будуть лобіювати свої інтереси, фермерство після масової приватизації агрохолдингами може залишитися з знесенням і остаточно втратити свою частку в сфері.

Ситуація, коли правила гри для аграрного бізнесу представлятиме аграрний бізнесмен – нонсенс: це прямий конфлікт інтересів. Щоб позбутися від цього "конфлікту інтересів", Сольський повинен був, як мінімум, вийти з усіх своїх бізнесів. Причому зараз його частка в компанії мінімальна, контроль і участь в ній зберігається. Всього Сольський пов'язаний як мінімум з 16 компаніями (частина з них в процесі ліквідації). А ще краще, депутати мають обрати на посаду голови комітету іншого, незаангажованого депутата. Тим більше, без рейдерського шлейфу.

В Україні, поряд з Таджикистаном, Північною Кореєю, Кубою і Венесуелою, легального ринку землі немає. Замість цього працюють тіньові схеми. Агрохолдинги беруть паї в оренду аж на 50 років і за мізерними цінами. Якщо, наприклад, в Польщі, де властивості грунту гірше, за оренду в рік платять близько $ 250, а в Україні – на рівні $ 50 за гектар.

В Україні працюють понад 90 сільськогосподарських підприємств, при цьому майже третина всіх земель зосереджена в руках великих агрохолдингів, йдеться в дослідженні УКАБ. Глава асоціації фермерів Іван Томич, який ще в 1996 році одним з перших виступив з ідеєю запустити оренду, розповідає OBOZREVATEL: вибору у простих селян, кому здавати землю, немає. Якщо в конкретному регіоні працює всього один агрохолдинг і він вже взяв в оренду сусідні ділянки, погодитися можна буде тільки на одну пропозицію. Конкуренції немає.

Доля ринку в руках Сольского

Важливо не тільки ввести ринок землі, але і передбачити цілий ряд захисних механізмів. Так, щоб ресурс не зосередився в одних руках, а фермери могли брати дешеві кредити для покупки активу. Чи зацікавлений в таких новаціях представник крупного бізнесу – питання риторичне.

Також багато що залежатиме від прописаної процедури продажу тієї землі, яка зараз знаходиться в руках держави. Без рівних правил окремі компанії зможуть, скориставшись лобі у владних комітетах, в рази збільшити свій актив.

В рамках реформи доведеться вирішити наступні проблеми:

ввести антимонопольні механізми і прийняти рішення, чи зможуть іноземці купувати землю;

провести чіткі межі розмежування землі приватної, комунальної та державної власності;

запустити доступне кредитування для дрібних фермерів, щоб вони отримали можливість конкурувати з агрохолдингами.

Микола Сольський, який з одного боку зацікавлений в можливості скупити землю своєї ж компанію, а з іншого боку – повинен як глава профільного комітету захищати інтереси дрібних власників паїв і фермерів, вже найближчим часом повинен разом з Кабміном розробити законопроект про запуск ринку землі. А вже з жовтня 2020 року в Україні, пообіцяв президент Володимир Зеленський, відкриють ринок землі. Але поки очевидно одне: уникнути конфлікту не вдасться.

Миколі Сольському дісталася одна з найважливіших посад в парламенті не просто так. І якщо він представляє інтереси крупного аграрного бізнесу, цілком можливо, що нардеп не тільки вплине на те, яким чином проведуть реформи, а й визначить її бенефіціарів.

OBOZREVATEL звертається до президента Володимира Зеленського з закликів втрутитися в ситуацію, не допустити реалізацію земельної реформи на користь окремих аграхолдінгов, забезпечити захистити права дрібних фермерських господарств і не допустити монополію на один з найважливіших ресурсів України.

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