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6 березня • оновлено в 16:47
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/ Розслідування

Агента ФСБ посадили в Україні за вбивство начальника Рівненського СІЗО Мамчура

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Агент ФСБ Олег Смородинов визнав себе винним у вбивстві начальника відділу Рівненського слідчого ізолятора, українського військового Івана Мамчура у 2016 році.

Його засудили до 12 років позбавлення волі. Про це йдеться у вироку суду, передає "РБК-Україна".

Зокрема, було встановлено, що раніше двічі судимий громадянин України Смородинов у січні-лютому 2016-го був завербований співробітниками ФСБ в Москві. А у вересні того ж року, після того, як колишній АТОвець Мамчур відмовився працювати на російські спецслужби, застрелив його з пістолета у під'їзді будинку.

Російський агент Смородинов отримав 12 років в'язниці

Російський агент Смородинов отримав 12 років в'язниці

Зазначається, що за вбивство кілер отримав приблизно 5 тисяч доларів і 300 тисяч російських рублів.

На суді Смородинов визнав свою провину і заявив, що співробітники ФСБ пообіцяли йому на роботу в поліцію анексованого Росією Криму. Також чоловік отримав список українських військових, яких він повинен був ліквідувати. ФСБ ж планувала ці вбивства для залякування бійців АТО.

"Зазначені обставини обумовлені тим, що під час проходженні АТО в Україні загинуло багато російських військовослужбовців", – наголошується у вироку.

В результаті суд засудив Смородинова до 12 років в'язниці за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу.

Водночас у Telegram-каналі "Котимося!" заявили, що кілер ФСБ не кається за скоєне і навіть нібито сподівається, що його незабаром відправлять до РФ під час нового обміну полоненими.

"Смородинов – етнічний росіянин, який перебрався в Україну в підлітковому віці. Воював у складі терористичних військ РФ на Донбасі, отримав поранення і поїхав у Москву. Хотів вступити в "ПВК Вагнера" і воювати в Сирії. Але був направлений в Україну вже в статусі найманого вбивці ФСБ... Він встиг розстріляти Івана Мамчура – вісім куль на сходовій клітці. Смородинов не кається. Всім задоволений. Вважає, що вийде за обміном і буде переданий Росії", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прокуратура завершила розслідування вбивства працівника Рівненського СІЗО Івана Мамчура, яке замовили органи ФСБ Російської Федерації, в квітні 2017 року.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Кримінал сул
Місце
Україна Рівне
Теги
ФСБ вбивство боєць АТО
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Ну да, точно передадут. Но 300 тыс руб это не много для России, а для Москвы - не копейки, но и не большие деньги. А 5 тыщ баксов - вообще мелочь.
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Si Kal
Si Kal
Можно было дать этому вислоухому месяца два,и хватит. Один хрен замоч.а.т.
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Исаев Максим
Исаев Максим
Спасибо, поржал!
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