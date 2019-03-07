Агент Кремля та фанат Путіна: СБУ заборонила в'їзд скандальному журналісту

В Україні на рік заборонили в'їзд проросійському журналісту з Австрії Крістіану Вершютцу.

Про це у Facebook повідомила народний депутат із БПП Ольга Червакова. Вона зазначила, що СБУ заборонила в'їзд журналісту через погрози, які він представляв для національної безпеки.

"Шефу українського бюро австрійського телеканалу ORF Крістіану Вершютцу (Christian Wehrschütz) заборонили в'їзд в Україну на 1 рік. З початку збройного конфлікту в Криму і на Донбасі Вершютц висвітлював події в Україні, широко використовуючи штампи кремлівської пропаганди, тиражуючи фейки від "Раша тудей", які дискредитують діяльність Збройних сил України, заперечують агресію Російської Федерації проти України, а бойовиків регулярної армії РФ позиціонують "ополченцями", – написала політик у мережі.

Червакова додала, що австрієць протягом останніх чотирьох років відвідував тимчасово окуповані території Донецької, Луганської областей і Криму через неконтрольовані пункти пропуску з території РФ, чим порушив порядок перетину українського кордону.

"У минулому році в грудні навколо Вершютца спалахнув скандал. 27 грудня найпопулярніша австрійська газета Kronen Zeitung вийшла під заголовком: "Агент кремля". Репортер ORF побоюється за своє життя в Україні". 57-річний журналіст заявив, що боїться за своє життя в Україні, оскільки тут, нібито, "діють воєнізовані, ультранаціоналістичні групи, погрожують журналістам, які критикують українську владу й намагаються бути об'єктивними", – навела приклад пропаганди нардеп.

Червакова додала: причиною такого несподіваного страху стало те, що в жовтні 2018 року сайт posipaka.org (проектом аналітичного центру "Центр досліджень армії, конверсії і роззброєння") вніс Крістіана Вершютца в списки "Посіпака – агент Кремля".

Крістіан Вершютц Facebook

У своїх репортажах журналіст розповідав про "успіхи РФ в будівництві аеропорту в Сімферополі і зведенні Кримського мосту", про те, як поліпшилося життя кримських татар після російської окупації, яку Вершютц називав "приєднанням".

Водночас міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль підтримала журналіста, зробивши публічну заяву про утиски свободи преси в Україні, насильства і погроз у відношенні до журналістів, які, за її словами, "повинні бути покарані".

"Жодного факту утисків, погроз або насильства дипломат не привела. Очевидно, тому що їх просто немає. Нагадаю, що це та сама Кнайсль, яка зайняла своє місце в коаліційному уряді за квотою праворадикальної австрійської партії волі з дуже проросійською репутацією, і на весіллі якої танцював Володимир Путін", – зазначила Червакова.

Політик підкреслила, що закриття в'їзду Вершютцу – вимушений крок українських силовиків і спосіб убезпечити не тільки Україну від пропагандистських впливів, а й журналіста – від удару, якому він піддався.

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