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Агент ГРУ Росії в Україні: з'явилися фото і подробиці про зрадника

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Один із зрадників України, який є керівником агентурної мережі бойових груп ГРУ Росії, був капітаном першого рангу ЗСУ в запасі.

Таку інформацію та фото російського агента оприлюднив на своїй сторінці у Facebook журналіст і волонтер Родіон Шовкошитний, представивши дані СБУ.

"Тут контррозвідка у себе під ялинкою жирного шпигуна виявила: справжнього керівника агентурної мережі російської військової розвідки! Новина пройшла непоміченою, а даремно. Це капітан першого рангу ЗСУ в запасі, з громадянством РФ", – розповів волонтер.

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Він додав, що капітан працював в одному з гарнізонів у Миколаївській області, де готував українських військових. У результаті передав дані росіянам.

"Що стосується інших членів його групи – поки інформації немає. Але, можливо, цього разу контрозвідка прислухається до неодноразових скарг на командира цього гарнізону, і ретельно перевірить його. Варто зазначити, що в затриманого є син і донька. Вони служать на керівних посадах в одному з центрів ССО тієї ж таки області, того ж таки гарнізону", – уточнив Шовкошитний.

Агент ГРУ Росії в Україні: з'явилися фото і подробиці про зрадника
Агент ГРУ Росії в Україні: з'явилися фото і подробиці про зрадника

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що СБУ розкрила агентурну мережу бойових груп Головного управління Генштабу збройних сил Росії в 11 областях України. Її представники займалися підготовкою терактів і шпигунством.

Капітана-зрадника затримали 20 грудня у Миколаївській області. Він був завербований у Севастополі.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Родіон Шовкошитний
Місце
Україна
Теги
Служба безпеки УкраїниЗбройні сили України
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Ppv Vladimir
Ppv Vladimir
нуу канечна.если все разведки.работающие в России делятся инфой по Украине с СБУ.-то .даа мы крутые)
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Геращенко Геннадий
Геращенко Геннадий
Ого,сколько кацапни понабегало!!!Богатой)))
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Suxodrotti Kutakos
Suxodrotti Kutakos
а может он наоборот.типа патриот.щас так быстро векторы менются..
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Дешёвый спектакль на уровне поселковой самодеятельности....скучно,девочки...
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6
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Файбер Моня
Файбер Моня
bel serg, а ты уже успела соснуть? ))
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0
bel serg
bel serg
Дегтяренко Светлана, сходи в подвал и сосни у бомжа - развлекуха.
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