Агент ГРУ Росії в Україні: з'явилися фото і подробиці про зрадника

Один із зрадників України, який є керівником агентурної мережі бойових груп ГРУ Росії, був капітаном першого рангу ЗСУ в запасі.

Таку інформацію та фото російського агента оприлюднив на своїй сторінці у Facebook журналіст і волонтер Родіон Шовкошитний, представивши дані СБУ.

"Тут контррозвідка у себе під ялинкою жирного шпигуна виявила: справжнього керівника агентурної мережі російської військової розвідки! Новина пройшла непоміченою, а даремно. Це капітан першого рангу ЗСУ в запасі, з громадянством РФ", – розповів волонтер.

Він додав, що капітан працював в одному з гарнізонів у Миколаївській області, де готував українських військових. У результаті передав дані росіянам.

"Що стосується інших членів його групи – поки інформації немає. Але, можливо, цього разу контрозвідка прислухається до неодноразових скарг на командира цього гарнізону, і ретельно перевірить його. Варто зазначити, що в затриманого є син і донька. Вони служать на керівних посадах в одному з центрів ССО тієї ж таки області, того ж таки гарнізону", – уточнив Шовкошитний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що СБУ розкрила агентурну мережу бойових груп Головного управління Генштабу збройних сил Росії в 11 областях України. Її представники займалися підготовкою терактів і шпигунством.

Капітана-зрадника затримали 20 грудня у Миколаївській області. Він був завербований у Севастополі.