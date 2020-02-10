Агент ФСБ, вербувальниця і держзрадники: оприлюднені імена ще 6 осіб, яких Україна віддала "Л/ДНР"

Під час великого обміну полоненими між Києвом і Кремлем Україна передала бойовикам не тільки обвинувачених у тероризмі на мирних територіях, іноземних найманців, грабіжників і вбивць, а й колаборантів і державних зрадників.

Зокрема ці особи співпрацювали з окупаційною владою. Про останні імена із 66 (загалом було 124) полонених зі списку на обмін, який українська влада не стала оприлюднювати, повідомляє "Слідство.Інфо", дізнавшись про них із власних джерел.

Зазначається, що до розслідування не включена інформація про пересічних терористів "Л/ДНР", більшість із яких отримали вироки через участь у незаконних збройних формуваннях або тероризм.

Україна віддала "Л/ДНР" агента ФСБ, вербувальницю і держзрадників

Державні зрадники

Так, серед тих, кого Київ віддав фейковим "республікам" є підполковник Нацгвардії Валентин Масюков. Навесні 2018-го його засудили за державну зраду. Правоохоронці з'ясували, що він літав до Москви, де його завербували працівники ФСБ. Зрадника затримали у травні 2015-го. Судові засідання у його справі проходили в закритому режимі, хоча пізніше в СБУ заявили, що підполковник Масюков нібито отримав 13 років ув'язнення.

Окрім нього, поїхав в ОРДЛО іще один офіцер, який зрадив Україну, – капітан поліції Харківщини Костянтин Чернишов. Його контррозвідка СБУ затримала у березні 2018-го – за те, що він передавав російським військовим таємну інформацію про учасників АТО та службові дані МВС України, зокрема й з обмеженим доступом.

Вербувальниця Дарія Мастікашева slidstvo.info

Також зазначається, що до списків на обмін потрапила особа на ім'я Юрій Пшеничний – колишній працівник МВС. У 2014 році приєднався до лав незаконних збройних формувань на сході України. Після поранення й реабілітації він повернувся до лав бойовиків і охороняв будинок, у якому проживав глава "ДНР". Наприкінці 2018-го його затримали українські військовослужбовці. Чоловік отримав вісім років позбавлення волі.

Вербувальниця та фермер, який навів бойовиків на позиції ЗСУ

Ще у переліку обміняних є українка Дарія Мастікашева. Жінка працювала на спецслужби РФ і вербувала ветеранів АТО для імітації підготовки терактів у Росії. Перед обміном вона визнала свою провину та пішла на угоду зі слідством. Наприкінці грудня 2019 року її засудили за держзраду до двох років позбавлення волі й відпустили безпосередньо із зали суду.

Поїхав в ОРДЛО і фермер Микола Бутрименко, який теж передав терористам дані про позиції українських військовослужбовців. У 2014 році за його наведенням бойовики оточили та прицільно розстріляли бійців ЗСУ. Тоді загинуло десятеро наших захисників, ще п'ятеро потрапило в полон, де їх жорстоко катували.

"Народний мер Бердянська" Віктор Колоянов Уніан

"Народний мер" та агент ФСБ

Передали в ОРДЛО й Олександра Жигала, який був агентом ФСБ. За версією слідчих, у листопаді 2015 року в анексованому Криму він надав майору російської спецслужби згоду на конфіденційну співпрацю. Згодом завербував свого колишнього однокурсника, який на той час служив в Управлінні артилерії та ракетних військ Оперативного командування "Південь" ЗСУ та мав доступ до державної таємниці. Жигала затримали, щоправда, вирок він так і не отримав.

Ще один українець зі списку обміну – Віктор Колоянов, який називав себе "народним мером Бердянська" й виступав на мітингах із антиукраїнськими закликами. Разом із іншими особами він планував захопити владу в Бердянську й Маріуполі. Окрім цього, чоловік мав отримати велику кількість зброї з РФ. Під час цієї спроби Колоянова разом зі спільниками затримала СБУ. У 2016 році його засудили до 12 років в'язниці.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше журналісти оприлюднили прізвища перших 44 осіб, яких Україна видала в "Л/ДНР" під час обміну полоненими 29 грудня 2019 року. У цьому переліку 27 громадян України, 14 громадян РФ, двоє громадян Білорусі та один громадянин Бразилії.

Згодом з'явився список ще 15 зі 124 осіб, яких видали терористам у рамках великого обміну полоненими.

Водночас колишні працівники спецпідрозділу "Беркут" Олександр Маринченко та Сергій Тамтура, які раніше були передані в рамках обміну на окуповані території ОРДЛО, повернулися до Києва.

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