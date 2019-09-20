Афери з тендерами у Дніпрі: родина скандального ексчиновника виграла конкурс на сотні мільйонів гривень

Родина колишнього секретаря Дніпровської міськради В’ячеслава Мішалова, якого пов'язують з тендерними аферами у місті, виграла конкурс на реконструкцію лікарні на сумму 431 мільйон гривень.

Про це повідомив Dnepr.express. Реконструкцію приміщення Дніпропетровської обласної клінічної офтальмологічної лікарні замовив Департамент капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації. Тендер пройшов на "Prozorro" 16 вересня.

Стартова ціна лота становила 468 мільйонів гривень. У конкурсі брали участь дві компанії – "Новий дім" і "Майстер-Буд". Перша компанія за два роки отримала підрядів на 696 мільйонів гривень від області. Цього разу переможцем стала компанія "Майстер-Буд", яка запросила за роботи 431 мільйонів гривень.

Prozorro segodnya.ua

"Майстер-Буд" входить у групу компаній "Майстер" і вже реконструювала набережну, а також відзначилася у ряді великих тендерів. Серед засновників – батько колишнього секретаря Дніпровської міськради Дмитро Мішалов, Михайло Тульчинський і Лариса Флакс.

Саме з прізвищем Мішалова пов’язані щонайменше шести підприємств: "Юніком", "Юніком-Капітал", "Завод Майстер-Профі Україна", "Майстер-Буд", "Майстер Фінанс", "Світязь".

Компанії почали вигравати мільйонні тендери через три місяці після того, як син Дмитра Мішалова В’ячеслав став секретарем міськради. Зокрема, спочатку компанія "Завод Майстер-Профі" виграла у пов’язаної з нею структури тендер на ремонт Центрального мосту на 3 мільйони гривень, а вже у вересні міськрада замовила "Майстер-Буду" капітальний ремонт Набережної Перемоги за 56 мільйонів гривень.

В'ячеслав Мішалов superlinguist.com

За даними "Наших грошей", в цілому, за сім місяців "роботи" секретарем міськради, Мішалову вдалося отримали 466 мільйонів гривень бюджетних коштів на будівництво та ремонти міста.

Останнім у цій грі став ремонт Нового мосту в Дніпрі, який прославив компанію "Майстер Профі". Після невдалої спроби ремонту переправи на ремонтників відкрили кримінальну справу за фактом розкрадання 10 мільйонів. Після цього скандалу В'ячеслав Мішалов покинув крісло секретаря міськради. Втім його родина продовжує вигравати тендери, а самого Мішалова називають "тендерним королем Дніпра".

Як писав OBOZREVATEL, народні депутати від фракції "Слуга народу" підтримали законопроєкт "Про державні закупівлі", який передбачає удосконалення системи ProZorro.

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