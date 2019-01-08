Афери Фукса покриває заступник голови ''Народного фронту'': стали відомі шокуючі факти

Поки українські правоохоронці закривають очі на афери російського олігарха Павла Фукса, за нього взялися за кордоном. 7 січня скандального ділка затримали в мексиканському аеропорту Канкун разом із заступником голови фракції "Народний фронт", давнім другом екс-прем'єра Арсенія Яценюка Андрієм Іванчуком.

Якщо український нардеп за допомогою дипломатичного паспорта, який він незаконно використовував у приватній поїздці, вже опинився на свободі, то Фукс все ще перебуває у Мексиці в очікуванні суду.

Факт спільної поїздки путінського олігарха, який грабує українців, і віпа "Народного фронту" наштовхує на багато роздумів. Крім того, там засвітилися і дружини Фукса й Іванчука, що також цікаво на фоні фіктивного розлучення другого. Детальніше – у матеріалі OBOZREVATEL.

"Дах" Фукса

Російський олігарх і український нардеп прилетіли в Канкун на чартерному літаку 7 січня. Раніше Фукс був у Талліні.

За нашою інформацією, вартість чартеру, яким здійснювався переліт, становить приблизно 200 тис. євро в один кінець. Щоб Фукс міг дозволити собі такий переліт, киянам потрібно проїхатися на київському метро 3 333 333 рази. Адже з кожної поїздки, яка зараз обходиться людям у 8 грн, 2 грн йдуть у кишеню олігарху.

Фукс нев'їзний у США, Ізраїль і низку інших країн. Очевидно, що в цьому списку опинилася і Мексика.

Павло Фукс УН

Спільна поїздка Фукса із впливовим нардепом багато в чому пояснює, чому відверте свавілля олігарха в Україні залишається безкарним – у тому числі завдяки політичному даху віпів "Народного фронту". Якщо про зв'язки з народним депутатом Сергієм Пашинським відомо давно, то домовленості Фукса з Іванчуком – сюрприз.

Із таким покровителем олігархові зовсім не складно провертати багатомільйонні схеми, грабуючи простих українців. Один із показових прикладів – афера з київською підземкою. У серпні 2018 року Фукс відсудив у комунального підприємства приблизно 2 млрд грн, завищивши суму позовних вимог. Щоб їх виплатити, київській підземці довелося різко підняти вартість проїзду на 3 грн, із яких 2 грн пішли безпосереднього у кишеню путінського мільярдера.

Також у Фукса є спільний бізнес із народним депутатом Віталієм Хомутинніком ("Відродження") і Пашинським. Йдеться про їхній неофіційний контроль над лотерейною компанією "М.С.Л.", яка була створена у 1998 році на базі державного оператора лотерей "Молодьспортлото" і сьогодні є лідером профільного ринку в Україні. "М.С.Л." відома і тим, що має величезну мережу нелегальних казино та ігрових автоматів по всій Україні.

Але головна пристрасть Фукса – газ. Усього за три роки він зумів створити в Україні гігантську імперію під вивіскою компанії MosCityGroup, у яку увійшли активи енергетичних фаворитів часів колишнього президента – Едуарда Ставицького і Юрія Бойка. Наприклад, на початку 2018-го фірми Павла Фукса і сім'ї Кацуб без конкурсу отримали ділянки родовищ у Полтавській області.

Ще один доказ фіктивного розлучення

Що цікаво, олігарх і нардеп прибули в Канкун разом із дружинами. А ще в 2015 році джерела повідомили OBOZREVATEL про фіктивне розлучення Іванчука. За нашою інформацією, він розірвав шлюб із дружиною Іриною, потім вивіз її і доньку Віталіну в Монако, де купив і оформив на них дорогу власність. За деякими даними, на той момент нардеп уже скупив нерухомість у Європі на суму приблизно 500 млн євро. Вони оселилися в елітному Монте-Карло, дівчинка навіть пішла в школу, зайнявши гідне місце серед дітей інших мільярдерів і мультимільйонерів.

Андрій Іванчук Новий час

Сталося це, до речі, на фоні розслідування проти іншого впливового екс-"фронтовика" Миколи Мартиненка, якого часто називають гаманцем Яценюка. Саме тому подейкували, що Іванчук готує ґрунт для втечі. Причиною тому послужили гучні звинувачення на адресу депутата про його причетність до корупційних схем на держпідприємствах.

Як би там не було, Іванчук вкрай оперативно викреслив дружину із декларації за 2015 рік. Власне, разом із дружиною зі звітності зникла й оформлена на неї власність.

На неї і доньку ще в 2013 році були записані земельна ділянка площею 1,4 гектара і розкішний будинок на 504 кв. метри в селі Іванковичі Київської області. Там часто-густо – елітні особняки, вартість яких на той момент, за інформацією ріелторів, починалася від 2 мільйонів доларів.

"Скелети" у декларації

Викласти кругленьку суму за чартер із Фуксом для Іванчука не проблема. Він відомий адепт "золотих" перельотів.

За даними OBOZREVATEL, у 2017-му Іванчук 24 рази вилітав за кордон – у Європу, де і проживають його "екс-дружина" й донька. За межами України політик провів приблизно 158 днів. Найчастіше нардеп відвідував Мюнхен, Ніццу, Відень та Ібіцу.

Наприклад, на іспанському острові, досить дорогому курорті, він провів у сумі 17 днів. У дуже недешевій Ніцці – взагалі більше місяця, 47 днів.

Утім, одні тільки перельоти влетіли Іванчуку в копієчку. Сумнівно, що заможний нардеп літав економ-класом. Тому, за нашими підрахунками, в сумі за 2017 рік політик заплатив як мінімум 14 347 євро за регулярні рейси.

Крім цього, за поминулий рік Іванчук імовірно 17 раз користувався послугами приватних чартерних перевезень, розцінки яких, без перебільшення, захмарні. За нашими даними, мова йде про рейси:

- Ніцца - Київ (Жуляни) 9 січня. Залежно від перевізника, орієнтовна вартість - близько 19 тис. євро туди і назад. Однак тоді Іванчук повертався з Ніцци, як і майже всі наступні рази на цьому напрямку, через Відень, тому важко прорахувати приблизну вартість перельоту.

- Відень – Київ (Жуляни) 14 лютого. Орієнтовна вартість – 8,6-10 тис. євро;

- Мінськ – Київ (Жуляни) 19 лютого. Орієнтовна вартість – 7-7,8 тис. євро;

- Київ (Жуляни) – Ніцца 29 березня.

- Париж – Київ (Жуляни) 26 квітня. Орієнтовна вартість – 12,8-17,1 тис. євро;

- Київ (Жуляни) – Афіни 30 квітня. Орієнтовна вартість – 10,3-12 тис. євро;

- Київ (Бориспіль) – Ніцца 1 червня.

- Ніцца – Київ (Бориспіль) 5 червня. Орієнтовна вартість туди і назад – приблизно 19 тис. євро;

- Київ (Жуляни) – Ібіца 14 червня;

- Ібіца – Київ (Жуляни) 19 червня. Орієнтовна вартість туди і назад – 22,5-22,9 тис. євро;

- Ніцца – Київ (Бориспіль) 3 вересня.

- Київ (Жуляни) – Брешіа 30 вересня. Орієнтовна вартість – до 10,3 тис. євро;

- Вітебськ – Київ (Бориспіль) 2 жовтня. Орієнтовна вартість – приблизно 7-8,8 тис. євро.

- Київ (Жуляни) – Ібіца 6 жовтня;

- Ібіца – Київ (Жуляни) 16 жовтня. Орієнтовна вартість туди і назад – 22,5-22,9 тис. євро;

- Київ (Жуляни) – Бухарест 4 листопада. Орієнтовна вартість – 7,4-9,5 тис. євро;

- Будапешт – Київ (Жуляни) 7 листопада. Орієнтовна вартість – 7,6-9,5 тис. євро;

- Ніцца – Київ (Жуляни) 21 листопада.

- Київ (Бориспіль) – Зальцбург 26 листопада;

- Зальцбург – Київ (Бориспіль) 28 листопада. Орієнтовна вартість туди і назад – 13,5-16,4 тис. євро;

- Київ (Жуляни) – Ніцца 22 грудня.

За найскромнішими підрахунками Іванчук міг витратити на приватні чартерні рейси у 2017 році 149,3 тис. євро.

І все б нічого, але навіть ця цифра не відображена в електронній декларації заступника голови НФ.

Тим часом, за фіктивне розлучення і, як наслідок, брехню про доходи настає кримінальна відповідальність за ст. 366-1 КК України – декларування недостовірної інформації. Цей злочин карається або штрафом 2,5-3 тисячі неоподатковуваних мінімумів, або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Але поки НАБУ і НАЗК воліють "копати" під "обраних", а очевидні порушення одіозних політиків чомусь залишаються "непоміченими". Тому OBOZREVATEL закликає антикорупційні органи звернути увагу на наведені нами факти про афери Фукса і можливі злочини Андрія Іванчука.

Крім того, у зв'язку з новими фактами, ми уважно вивчимо причетність Іванчука до гучних махінацій Фукса (наприклад, необґрунтоване подорожчання проїзду в київській підземці, лотерейний бізнес, газові та нафтові схеми із Держгеонадрами).

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