Адвокатка сім'ї убитого в Каховці підловила поліцію на брехні

Адвокатка сім'ї убитого 1 січня 26-річного чоловіка в Каховці Херсонської області Ірина Краснова, до сих пір не отримала матеріали кримінального провадження.

Адвокатка взялася за справу, в якій, за даними правоохоронців, замішаний поліцейський, ще 3 січня на прохання батьків убитого, і в той же день звернулася до відділу Каховської поліції, щоб отримати матеріали справи, повідомляє Hromadske.

Протест в Каховці "Міст"

Однак їй відмовили в зв'язку з тим, що, нібито, "в цьому кримінальному провадженні немає постраждалих". Ще однією причиною відмови стало те, що матеріали вже направили до Головного управління Національної поліції Херсонської області.

"Довіри вже не було, оскільки, підкреслюю, слідчий тримав в руках матеріали кримінального провадження і одночасно говорив про те, що їх немає", - підкреслила Краснова, зазначивши, що у неї виникли сумніви в упередженості Каховської поліції.

Адвокатка уточнила, що повинна отримати матеріали справи 8 січня, коли з'явиться в ГУ Нацполіціі Херсонської області.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, місцевих жителів міста Каховка потрясло резонансне вбивство 26-річного чоловіка, в якому замішаний поліцейський.

Прийшовши до своєї колишньої дружини, щоб вирішити питання опіки над дитиною, в нього, ймовірно, вистрілив нинішній співмешканець жінки, колишній співробітник правоохоронних органів, зробивши 15 пострілів.

Каховчани не вірять в об'єктивне розслідування, і вже влаштували мітинг під будівлею поліції.

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