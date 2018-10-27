Адвокати влаштували ''майдан'' на захист судді, яка відпустила Саакашвілі

Десятки адвокатів і громадських діячів збирають підписи на підтримку судді Печерського суду Києва Лариси Цокол, яка відома тим, що відмовилася відправляти Міхеїла Саакашвілі під домашній арешт.

Раніше її відсторонили від роботи і рекомендували звільнити. Рух в підтримку жінки вже охрестили "адвокатським майданом", передає ТСН.

"Закликаємо всіх членів Вищої ради правосуддя, суддівського самоврядування не допустити звільнення Лариси Цокол", - йдеться в ньому.

Адвокат Андрій Федур - один з тих, хто став на бік судді. Каже, чи не вперше на його пам'яті служительку підтримує таку кількість його колег.

"Зараз, коли почалася ця тема з Цокол, я щось не чув негативних відгуків про цю судді. А це суддя Печерського суду", - підкреслює юрист.

Цокол відома тим, що розглядала не одну гучну справу - Олексія Пукача, Сергія Власенка та Геннадія Корбана. Однак більшість її знають у справі Міхеїла Саакашвілі. Суддя не задовольнила клопотання прокурорів про домашній арешт політика і відпустила його, а вже через півтора тижні скарги на суддю почала розглядати дисциплінарна палата і Вища рада правосуддя.

18 жовтня Цокол відсторонили через трьи скарги від колишнього заступника міністра юстиції, приватної особи і підприємця. У всіх трьох випадках рішення судді скасувала апеляція.

Юристи підтверджують, що формально це є підставою для розгляду справи про відповідність. "Рішення правомірно. Але як воно співвідноситься з іншими членами цього суду - інше питання", - говорить адвокат Денис Ярославський.

"На деяких суддів лежить понад 170 скарг. Ці скарги не розглянуть. І вони працюють", - пояснює його колега Сергій Войченко. "Це схоже на упереджене ставлення першої дисциплінарної палати. І коли це рішення буде переглянуте Вищою радою правосуддя - то його скасують", - впевнений інший адвокат Ростислав Кравець.

Колишній голова Вищої ради юстиції Олександр Лавринович переконаний, що скарги тягнуть максимум на догану, але ніяк не звільнення. "Три об'єднані скарги. Все переважно стосуються підприємницьких суперечок. Ну, як на мене, є багато питань по суті, в чому взагалі звинувачують суддю", - говорить він.

У свою чергу доповідач у справі Цокол Олександр Маловацький від коментарів у цій справі відмовився.

У Вищій раді правосуддя будь-яку політичну підоснову або заангажованість відкидають. Сама ж Цокол своє відсторонення не коментує, бо не хоче впливати на рішення колег.

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