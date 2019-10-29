Адвокати сімей Небесної Сотні раптово звернулися до влади: в чому справа

Правозахисники сімей Небесної Сотні вимагають в української влади невідкладно створити у структурі Державного бюро розслідувань окреме управління, яке займатиметься справами Євромайдану. Вони побоюються, що слідство може просто зупинитися.

Про це йдеться у зверненні членів адвокатської дорадчої групи, яка представляє інтереси родин загиблих Героїв, опублікованому зокрема й на сторінці у Facebook 28 жовтня. Його вони направили до президента України Володимира Зеленського, генерального прокурора Руслана Рябошапки, прем'єр-міністра Олексія Гончарука, директора ДБР Романа Труби, а також глав парламентських фракцій.

"Повідомляємо вас про реальну загрозу зупинення слідства і втрати результатів розслідування у справах Майдану через позбавлення прокуратури функцій слідства, що відбудеться вже менше ніж за місяць. Надалі відповідно до закону нерозслідувані кримінальні провадження мають бути передані за підслідністю, а саме — в Національне антикорупційне бюро України та Державне бюро розслідувань", — зазначається у листі.

Однак, підкреслюють його автори, бюро не готове "ні приймати ці справи, ні розслідувати їх", оскільки не має відповідного підрозділу у своєму складі.

Небесна Сотня

"У такій ситуації передавати справи в ДБР, тобто “в нікуди”, або віддавати їх новим слідчим, означає просто зупинити процес розслідування не менше як на півроку. Адже новим слідчим знадобиться чималий час тільки для того, щоб просто вивчити тисячі томів справ і сотень терабайт відео, фото", — йдеться далі у зверненні.

Правозахисники переконані, що це завдасть суттєвої шкоди розслідуванню і викличе активний спротив потерпілих — учасників Революції Гідності, а також загалом громадянського суспільства.

Крім цього, на їхню думку, "реальна загроза зупинення слідства і втрати результатів розслідування" полягає у позбавленні прокуратури функції слідства.

Нині ситуація стала критичною, переконують члени адвокатської дорадчої групи. І вирішити її можливо шляхом негайного створення окремого підрозділу з розслідування справ Майдану в структурі центрального апарату ДБР, а також переведення туди слідчих, які вели ці справи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лютому 2019-го співробітники Генеральної прокуратури України завершили досудове слідство щодо осіб, винних у вбивствах на Майдані Незалежності в Києві у 2014 році. Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко. Він зазначив, що справа готується для передачі до суду.

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