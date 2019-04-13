Адвокати оприлюднили нову версію вбивства черкаського журналіста Василя Сергієнка

Активіста Василя Сергієнка могли вбити власники автобусів, які були учасниками так званого Корсунського інциденту 20 лютого 2014 року. Таку версію оприлюднили адвокати обвинувачених у вбивстві.

Вони нагадали, що Василь Сергієнко був одним з активістів Євромайдану. Він разом з Олегом Собченко, Володимиром Зуєнко та іншими місцевими жителями на блокпості у Корсунь-Шевченківському зупиняв колону автобусів з активістами Антимайдану, які поверталися з Києва до Криму. Під час сутичок кілька автобусів спалили.

Мотив вбивства – помста. Саме ця версія, на думку адвоката Валерія Добраниці, може повернути справу Сергієнка в інше русло та призвести до початку провадження з чистого аркуша.

"Версія вбивства, про яку ми розповіли, є цілком реальною, та відповідальні органи мають її перевірити замість того, аби під катуваннями отримувати зізнавальні показання від підозрюваних", — повідомив Валерій Добраниця.

Валерій Добраниця, адвокат

Інший захисник, Олександр Шадрін, пояснив, чому справу не розслідують роками, та розкрив факти численних порушень у слідчому та судовому процесах.

"Справа стала засобом політичної боротьби. У справі Сергієнка порушуються права як обвинувачених, так і захисників. Адвокатам різали колеса автомобіля, намагалися пригнітити морально, перешкоджали пересуванню та погрожували. Проте це було очікуваним, враховуючи серйозність справи, обвинувачених за якою ми захищаємо. Ми бачимо, що всі ці процеси ідуть но фоні прямих погроз суддям з боку Перших осіб держави. Відповідні факти було задокументовано в Європейському суді з прав людини", - пояснив Олександр Шадрін.

Олександр Шадрін

На думку адвокатів, систематичний тиск активістів на суд, а також явна зацікавленість влади у засудженні їх підзахисних, ставлять під сумнів нормальний, об’єктивний розгляд справи у Черкаській області.

"Ми неодноразово під час судових засідань заявляли клопотання про відводи суддів, повернення обвинувального акту прокурору, та привертали увагу до численних порушень у слідчому процесі", — повідомив адвокат Ігор Михайленко.

Ігор Михайленко

Тому захисники розглядають можливість зміни регіону, де відбуватиметься судочинство. Також адвокати вимагають зміни запобіжного заходу стосовно їх підзахисних, і готові й надалі доводити їхню невинуватість. Єдиним закінченням, кажуть вони, може бути тільки виправдувальний вирок, іншого рішення суду у правовій державі бути не може.

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