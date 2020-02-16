Адвокати Мангера намагалися потрапити до підозрюваного в організації замаху на Гандзюк

Адвокати Дмитро Ільченко і Андрій Мурашкін намагалися потрапити до в'язниці болгарського міста Бургас, щоб зустрітися з підозрюваним в організації замаху на херсонську активістку Катерину Гандзюк.

Проте влада Болгарії відмовила адвокатам голови Херсонської облради Владислава Мангера у зустрічі з Олексієм Левіним (Москаленко). Про це повідомив ZN.UA джерело в Службі безпеки України.

Експерти вважають, що клієнт Ільченко і Мурашкина може бути стурбований можливими показаннями Левіна у справі Гандзюк і прагне з'ясувати, наскільки той готовий співпрацювати зі слідством.

Олексій Левін був оголошений в розшук у січні минулого року, з поля зору правоохоронних органів він зник у серпні 2018 року. 24 січня підозрюваного затримали в Болгарії, місцевий суд заарештував його на 40 діб.

Як роз'яснював джерело в СБУ, якщо затриманий погодиться на спрощену процедуру видачі Україні, екстрадиція може зайняти 30-40 днів, в іншому випадку процедура може розтягнутися на роки.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

31 липня 2018 року у Херсоні невідомий облив Гандзюк концентрованою сірчаною кислотою. Напад трапився біля будинку, де жила активістка, коли вона йшла на роботу.

Катерина кілька місяців проходила реабілітацію, проте 4 листопада померла в лікарні через обрив тромбу.

Спочатку кримінальне провадження було зареєстровано за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Після смерті Гандзюк поліція перекваліфікувала справу на закінчене умисне вбивство.

11 лютого 2019 року голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, якого раніше виключили з "Батьківщини", оголосили про підозру в організації вбивства Гандзюк.

Мангер зі свого боку відповів, що жодного відношення до активістки не мав і не був із нею знайомий.

15 лютого було внесено заставу і підозрюваного голову Херсонської облради випустили із СІЗО.

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