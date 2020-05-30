Інформація в сумнівних ЗМІ про нібито причетність Юрія Іванющенка до рейдерського захоплення підприємства в Одеській області брехлива і маніпулятивна, заявили адвокати бізнесмена Євген Глазков і Юрій Колесников.

У своїй заяві вони назвали це тривалим вкиданням, що триває вже багато років, цькуючи їхнього клієнта, передають Українські новини.

"На сумнівних сайтах ім'я Юрія Іванющенка згадується в матеріалах про нібито рейдерське захоплення підприємства в Одеській області. Ніяких аргументів або фактів, даних з реєстрів, які свідчать про будь-який зв'язок нашого клієнта із зазначеними фірмами, не наводиться. Просто голе твердження автора, яке, тим не менш, виноситься в заголовки. Все це, звичайно ж, говорить про сплановане інформаційне вкидання, направлене проти Юрія Іванющенка. Офіційно заявляю, що наш клієнт ніяким чином із зазначеними фірмами не пов'язаний і до рейдерства не причетний", – заявив адвокат Юрій Колесников.

Відзначимо, мова йде про публікації на деяких сайтах, в яких йдеться про нібито захоплення одеського ТОВ "Компанія" Нові технології – Україна", що фігурує в ряді кримінальних справ.

"Це чергове інформаційне вкидання, яке не має нічого спільного з реальністю, покликане чинити тиск на пана Іванющенка і в черговий раз очорнити його репутацію. Вже багато років триває цькування нашого клієнта. Тому ми просимо сайти, які розмістили цей фейк, опублікувати спростування. Інакше ми змушені будемо зобов'язати їх це зробити, звернувшись до суду і відстоявши свою позицію в загальному судовому порядку", – заявив адвокат.

Раніше Юрій Іванющенко вже вигравав суди у журналістів, які, за словами юристів, поширювали неправдиву інформацію на його адресу, "збагачуючись на публікації чорного піару".

Нагадаємо, у 2017 році Європейський Союз зняв з бізнесмена Юрія Іванющенка всі санкції, які були введені в 2014 році проти ряду громадян України. Пізніше Європейський суд визнав неправомірність введення санкцій проти бізнесмена.

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