Займеться справами Майдану: адвокат Януковича успішно пройшов комісію в ДБР

У Державному бюро розслідувань не виявили перешкод для призначення на посаду заступника глави органу адвоката експрезидента-втікача Віктора Януковича Олександра Бабікова.

Як пояснила родичам загиблих глава ДБР Ірина Венедиктова, конкурсна комісія не виявила у юриста конфлікту інтересів, передає "Голос Америки". За її словами, в разі рекомендації за умови проходження спецперевірки він отримає посаду.

У разі призначення серед інших обов'язків Бабікову довірять аудит справ розстрілів на Майдані.

Адвокат Януковича успішно пройшов комісію в ДБР inforesist.org

На сайті компанії Aver Lex в повідомленні про рішення Бабікова перейти на державну службу відзначається, що він "спеціалізувався на захисті співробітників правоохоронних органів в корупційних справах і в справах, скоєних організованими злочинними групами".

Відносно призначення висловилася адвокат сімей Небесної сотні Євгенія Закревська.

За її словами, "адвокат зв'язаний своєю позицією, яку він формував і відстоював, на якій наполягав, представляючи і захищаючи інтереси свого клієнта. І якщо адвокат підозрюваного стає керівником слідчих, які розслідують цю справу, то це прямий конфлікт інтересів".

Адвокат Януковича Бабіков успішно пройшов комісію в ДБР averlex.com.ua

У те, що Бабіков буде об'єктивним, не вірить також член ГО "Сім'ї Героїв Небесної сотні" Володимир Голоднюк.

"Я глибоко обурений такими призначеннями. Якщо Бабіков захищав інтереси Януковича, розстріляв Небесну сотню, то як можна зараз довірити йому захищати інтереси Майдану?" – сказав він.

Голоднюк, що втратив на Майдані 19-річного сина, нагадав про обіцянку президента Володимира Зеленського прискорити розслідування: "Призначати адвоката Януковича відповідальним за розслідування розстрілів на Майдані – це плювок в обличчя тим, хто втратив своїх рідних. Це наруга над пам'яттю загиблих на Майдані".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше рідні Небесної сотні звернулися до президента України, спікера Верховної Ради і до глави ГПУ через можливе призначення Бабікова в ДБР.

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